Senden Sie Ihren Namen mit der „Message in a Bottle“-Kampagne der NASA an Jupiters Mond Europa

Die NASA bietet der Öffentlichkeit eine unglaubliche Gelegenheit, ihre Namen im Rahmen der „Message in a Bottle“-Kampagne an Bord der Raumsonde Europa Clipper in den Weltraum schicken zu lassen. Diese Initiative ermöglicht es Einzelpersonen, ihre Namen auf einen Mikrochip zu schreiben, der zum Jupitermond Europa reist.

Im Gegensatz zum Senden von Namen an den Mars, was in den letzten Jahren immer häufiger vorkommt, bietet diese einzigartige Gelegenheit den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Namen bis zum Jupiter zu senden, einem Gasriesenplaneten, der für seine enorme Größe und seine beeindruckenden Stürme bekannt ist. Europa, einer der Jupitermonde, ist ein eisiger Himmelskörper, unter dessen gefrorener Oberfläche sich ein faszinierender Ozean verbirgt.

Die Frist für die Teilnahme an der „Message in a Bottle“-Kampagne rückt immer näher und es bleiben nur noch sechs Wochen, um Ihren Namen hinzuzufügen. Verpassen Sie nicht Ihre Chance, Teil dieser historischen Mission zu sein. Sobald die Namen gesammelt wurden, werden sie mithilfe fortschrittlicher Technologie im Jet Propulsion Laboratory (JPL) der NASA in Südkalifornien auf einen Silizium-Mikrochip in Cent-Größe schabloniert.

Zu den Namen gibt es ein Originalgedicht mit dem Titel „In Praise of Mystery“ der US-amerikanischen Dichterin Ada Limón, das speziell zur Feier der Europa-Clipper-Mission geschrieben wurde. Dieses herzliche Gedicht wird neben dem Mikrochip auf eine Metallplatte eingraviert, wodurch eine einzigartige Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Kunst entsteht.

Die Europa-Clipper-Mission soll im Oktober 2024 starten und jahrelang Jupiter umkreisen und nahe an Europa vorbeifliegen. Die wissenschaftlichen Instrumente der Raumsonde werden wichtige Daten über den unterirdischen Ozean, die Eiskruste und die Atmosphäre Europas sammeln. Wissenschaftler hoffen, dass diese Mission Aufschluss darüber geben wird, ob Europa Leben beherbergen kann – eine aufregende Aussicht, die die Neugier von Wissenschaftlern und der Öffentlichkeit gleichermaßen geweckt hat.

Um an dieser außergewöhnlichen Kampagne teilzunehmen, besuchen Sie die offizielle NASA-Website und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihren Namen auf dem Mikrochip hinzuzufügen. Sie haben auch die Möglichkeit, das fesselnde Gedicht von Ada Limón zu lesen und ihr dabei zuzuschauen, wie sie es in einem spannenden Video vorträgt.

Verpassen Sie nicht die Chance, Ihren Namen auf einer 1.8 Milliarden Meilen langen Reise zu einem geheimnisvollen Mond in unserem Sonnensystem begleiten zu lassen. Nehmen Sie noch heute an der Kampagne „Message in a Bottle“ teil und werden Sie Teil der Geschichte.

Häufigste Fragen

1. Wie kann ich an der Aktion „Flaschenpost“ teilnehmen?

Um teilzunehmen, besuchen Sie die offizielle NASA-Website und befolgen Sie die Anweisungen, um Ihren Namen in den Mikrochip einzutragen, der zum Jupitermond Europa gesendet wird.

2. Bis wann kann man an der Kampagne teilnehmen?

Die Frist zur Teilnahme an der „Message in a Bottle“-Kampagne endet am 11. Dezember 59, 31:2023 Uhr EST.

3. Wer hat das Gedicht für die Europa-Clipper-Mission geschrieben?

Das Gedicht mit dem Titel „In Praise of Mystery: A Poem for Europa“ wurde von der US-amerikanischen Dichterpreisträgerin Ada Limón speziell für die Europa Clipper-Mission geschrieben.

4. Was passiert mit den Namen und dem Gedicht?

Die Namen werden auf einen Mikrochip geschrieben und das Gedicht auf eine Metallplatte eingraviert, die dem Mikrochip an Bord der Raumsonde Europa Clipper beiliegen wird.

5. Was ist das Ziel der Europa Clipper-Mission?

Ziel der Mission ist es, Daten über den unterirdischen Ozean, die Eiskruste und die Atmosphäre Europas zu sammeln, um festzustellen, ob der Mond möglicherweise Leben beherbergen könnte.

6. Wann ist der Start der Europa-Clipper-Mission geplant?

Die Europa-Clipper-Mission soll im Oktober 2024 starten.

7. Wie weit wird die Raumsonde Europa Clipper fliegen?

Die Raumsonde wird etwa 1.8 Milliarden Meilen (2.6 Milliarden Kilometer) zurücklegen, um den Jupitermond Europa zu erreichen.