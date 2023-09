Protein in Fruchtfliegen beeinflusst Bewegung bei Kälte, wie eine Studie zeigt

Eine kürzlich in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichte Studie hat ein Protein in Fruchtfliegen identifiziert, das eine entscheidende Rolle für die Trainingsleistung bei kalten Bedingungen spielt. Dieses Protein namens Iditarod ist mit dem menschlichen Protein Irisin verwandt, das für seine Beteiligung an den Vorteilen von körperlicher Betätigung und der Anpassung an kalte Temperaturen bekannt ist.

Die Forscher der University of Michigan Medical School und der Wayne State University School of Medicine waren daran interessiert, den physiologischen Prozess der Autophagie zu verstehen, bei dem beschädigte Zellbestandteile aus dem Körper entfernt werden. Sie entdeckten, dass das Iditarod-Gen die Autophagie bei Fruchtfliegen reguliert. Durch die Manipulation der genetischen Ausstattung der Fliegen konnten sie nachweisen, dass das Iditarod-Gen am Autophagieprozess beteiligt ist.

Das Team fand außerdem einen Zusammenhang zwischen dem Iditarod-Gen und dem menschlichen Gen FNDC5, das ein Vorläufer des Proteins Irisin ist. Es wurde bereits gezeigt, dass Irisin für den Bewegungsapparat und andere übungsbezogene Vorteile bei Säugetieren sowie für die Kälteanpassung wichtig ist.

Um die Rolle von Iditarod beim Training weiter zu untersuchen, trainierten die Forscher Fruchtfliegen mit einer neuartigen Methode, die vom Team von Dr. Robert Wessells an der Wayne State University entwickelt wurde. Sie fanden heraus, dass Fliegen, denen das Iditarod-Gen fehlt, eine beeinträchtigte Trainingsausdauer hatten und nicht die typischen Verbesserungen erlebten, die nach dem Training beobachtet wurden. Interessanterweise vertrugen diese Fliegen auch keine kalten Temperaturen.

Diese Studie unterstreicht die evolutionäre Bedeutung der Iditarod-Genfamilie, die während der gesamten Evolution sowohl bei Wirbellosen als auch bei Säugetieren konserviert zu sein scheint. Die Forscher glauben, dass körperliche Betätigung den Autophagieprozess aktiviert, der dabei hilft, beschädigte Zellbestandteile und toxische Nebenprodukte, die bei intensiver körperlicher Betätigung entstehen, zu beseitigen. Das Iditarod-Gen spielt dabei eine entscheidende Rolle.

Weitere Forschung ist erforderlich, um den Zusammenhang zwischen Bewegung, Autophagie und dem Iditarod-Gen vollständig zu verstehen. Diese Studie liefert jedoch wertvolle Einblicke in die molekularen Mechanismen, die den Vorteilen von Bewegung und Anpassung an kalte Temperaturen zugrunde liegen.

Quelle:

– „Iditarod, ein Drosophila-Homolog des Irisin-Vorläufers FNDC5, ist entscheidend für die Trainingsleistung und die kardiale Autophagie“ von Tyler Cobb, Irene Hwang, Michael Soukar, Sim Namkoong, Uhn-Soo Cho, Maryam Safdar, Myungjin Kim, Robert J. Wessells und Jun Hee Lee, Proceedings of the National Academy of Sciences.