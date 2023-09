Neuer Mechanismus für die Flüssigkeitsmigration in subduzierenden Platten

Forscher haben einen plausiblen alternativen Mechanismus für den Fluss wasserführender Flüssigkeiten vorgeschlagen, die aus subduzierenden Platten freigesetzt werden. In einer kürzlich im Journal of Geophysical Research: Solid Earth veröffentlichten Studie berichten Chen et al. Erforschen Sie die Möglichkeit, das freigesetzte Wasser in der effektiven zweidimensionalen (2D) Fluidphase innerhalb interkalierter kristalliner Grenzflächen von Schichtsilikatmineralien wie Graphit, Glimmer oder Brucit zu stapeln.

Mithilfe molekulardynamischer Simulationen zeigen die Autoren, dass ein Wasserfluss durch eine effektive quasi-2D-Fluidphase möglich ist. Die Studie kommt zu dem Ergebnis, dass die Wassereinlagerung thermodynamisch unter den Druck-Temperatur-Bedingungen subduzierender Platten in den betrachteten drei Arten von kristallinen Grenzflächen erfolgt: Graphit-, Brucit- und Muskovit-Glimmer-Zwischenschichten. Es ist jedoch entscheidend, dass die kristalline Oberfläche und das Wasser nicht gut durch Wasserstoffbrückenbindungen verbunden sind, damit eine Wasserinterkalation stattfinden kann.

Eine wesentliche Auswirkung dieser Wassereinlagerung in die kristalline Grenzfläche ist die mögliche Erleichterung eines aseismischen Schlupfs. Dies bedeutet, dass die Interkalation möglicherweise die Übertragung erdbebenauslösender Spannungsänderungen ermöglicht, wodurch die Hypothese der Dehydrationsversprödung weniger notwendig ist.

Die Ergebnisse dieser Studie werfen ein neues Licht auf Flüssigkeitsmigrationsprozesse in subduzierenden Platten und bieten eine neue Perspektive auf die beteiligten Mechanismen. Weitere Forschungen in diesem Bereich könnten zu einem besseren Verständnis der Subduktionszonen und ihres Zusammenhangs mit seismischer Aktivität führen.

Zitat: Chen, M., Zhu, R., Zhu, J. & He, H. (2023). Die Perkolation von niedrigdimensionalem Wasser an kristallinen Grenzflächen vermittelt die Flüssigkeitsmigration in subduzierenden Platten. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 128, e2023JB027124.

Definitionen:

– Schichtsilikatmineralien: Mineralien mit einer Schichtstruktur, die aus Schichten miteinander verbundener Silikattetraeder und Kationenschichten besteht.

– Molekulardynamische Simulationen: Computermethoden, die die Bewegung und Wechselwirkung von Atomen und Molekülen im Zeitverlauf untersuchen und Einblicke in das Verhalten von Materialien auf atomarer Ebene liefern.

– Thermodynamisch angetrieben: Motiviert oder beeinflusst durch thermodynamische Prinzipien, die das Verhalten von Energie und Materie bestimmen.

– Aseismischer Schlupf: Die Bewegung entlang einer Verwerfung, ohne dass nennenswerte seismische Wellen erzeugt werden.

– Dehydrationsversprödungshypothese: Die Theorie, dass die Entfernung von Wasser aus Mineralien während der Subduktion zu erhöhter Sprödigkeit führen und möglicherweise Erdbeben auslösen kann.

