Fließende Kruste könnte für flache Normalverwerfungen verantwortlich sein

Wissenschaftler haben neue Beweise dafür gefunden, dass eine fließende untere Kruste für die Bildung flacher normaler Verwerfungen verantwortlich sein könnte. Nach Andersons Verwerfungstheorie sollten normale Verwerfungen einen Winkel von etwa 60° zur Horizontalen aufweisen. Allerdings haben Forscher auf der ganzen Welt normale Verwerfungen beobachtet, die viel flacher sind als erwartet, unter anderem im Menderes-Massiv im Westen der Türkei, wo normale Verwerfungen einen Winkel von 20° haben.

Geologen haben seit langem vermutet, dass sich Normalverwerfungen mit geringem Winkel, auch Ablösungsverwerfungen genannt, entweder dadurch bilden, dass sie in einem flachen Winkel brechen oder sich zunächst in einem Winkel von 60° zur Horizontalen bilden und anschließend rotieren. Jüngste Fortschritte bei den Modellierungstechniken haben es Forschern ermöglicht, besser zu verstehen, wie sich die Kruste in größerem Maßstab verhält.

Das Menderes-Massiv ist eine der sich am aktivsten ausdehnenden Regionen der Erde, und die Verwerfungen in dieser Region haben Zwillingskuppeln aus metamorphem Gestein von der mittleren bis zur unteren Kruste freigelegt. Diese starke Dehnung und Ausdünnung der Kruste führt zu einem Anstieg der Hitze und einer Schwächung der Kruste. Dadurch wird die untere Kruste biegsam und kann nach oben fließen.

Die Forscher verwendeten geologische Daten aus Westanatolien, um die Bewegung von Gesteinen in einem Krustenblock mit einem schwachen unteren Abschnitt zu simulieren. Ihre Modelle zeigten, dass die untere Kruste während der Ausdehnung horizontal und vertikal fließen kann, während die obere Kruste entsprechend der darunter liegenden Strömung Störungen entwickelt.

Die Ergebnisse dieser Studie stimmen mit der Geologie und den seismischen Bildern der Kruste in der Menderes-Region überein. Die Vorhersagen des Modells stimmen auch mit Daten aus der seismischen Tomographie überein und liefern weitere Unterstützung für den Mechanismus rotierender Störungen. Diese Forschung erweitert nicht nur unser Verständnis der Entstehung des Menderes-Massivs, sondern wirft auch Licht auf andere metamorphe Kernkomplexe und kann Einblicke in die Geologie anderer Regionen wie des Westens der Vereinigten Staaten, des Himalaya und des Mittelmeers liefern.

