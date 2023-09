Facebook Foodie Group organisiert riesige Bagelbestellung bei Montreal Bakery

Eine Facebook-Feinschmeckergruppe namens Lower Mainland Eats organisierte kürzlich eine riesige Bagelbestellung im berühmten St-Viateur-Laden in Montreal. Die Bestellung umfasste fast 5,000 Bagels und war damit die größte Einzelbestellung in der 66-jährigen Geschichte der Bäckerei.

Alles begann mit einem einfachen Post in der Facebook-Gruppe, in dem gefragt wurde, ob jemand daran interessiert sei, Leckereien bei St-Viateur zu bestellen. Die Resonanz war überwältigend, Hunderte von Mitgliedern bekundeten ihr Interesse. Die Verantwortlichen der Gruppe wandten sich an die Bäckerei und rund 30 Freiwillige aus verschiedenen Berufen stellten ihre Fähigkeiten zur Verfügung, um die Veranstaltung zu ermöglichen.

Courtney Blair, verantwortlich für die Logistik, rechnete zunächst damit, dass etwa 20 Personen dem Orden beitreten würden. Allerdings wuchs die Zahl innerhalb weniger Tage schnell an. Der Geschäftsführer von St-Viateur, Nicolo Piazza, war überrascht und erfreut über den Großauftrag von der Westküste.

Um die Bagels Bagelliebhabern in British Columbia zugänglich zu machen, verlangte St-Viateur nur ein paar Dollar mehr als ihre regulären Preise. Piazza erklärte, dass die Gruppe nicht von Profit oder Ruhm motiviert sei, sondern lediglich ihre Mitglieder unterstützen wolle.

Es dauerte etwa 12 bis 14 Stunden, bis die Bagels an den verschiedenen Standorten von St-Viateur gebacken, abgekühlt und verpackt waren. Sobald sie fertig waren, transportierten Purolator-Lastwagen die 4,860 Bagels zum Vancouver International Airport. Von dort aus lagerten Freiwillige sie in ihren Häusern und Unternehmen, bevor sie sie an Abholstellen an verschiedenen Orten lieferten.

Insgesamt brachte die Initiative die Gemeinschaft zusammen und war eine unbeschwerte Möglichkeit, lokale Unternehmen zu unterstützen. Die Macht der sozialen Medien und engagierter Freiwilliger zeigten, welchen Einfluss Menschen haben können, wenn sie kleine Unternehmen unterstützen und durch Essen Freude verbreiten.

Quelle: The Globe and Mail