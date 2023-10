Die Abteilung für Flugsystemimplementierung am NASA Ames Research Center

By

Die Flight Systems Implementation Branch der Space Biosciences Division am NASA Ames Research Center ist für die Entwicklung und Integration biowissenschaftlicher Nutzlasten für Raumfahrtprojekte verantwortlich. Diese Niederlassung nutzt einen multidisziplinären Teamansatz, der Wissenschaft, Technik und Betrieb kombiniert, um den Erfolg der Mission sicherzustellen und die Anforderungen der Kunden zu erfüllen.

Die Niederlassung ist an verschiedenen Aspekten der Nutzlastentwicklung und -integration beteiligt. Sie sind in der Lage, neue Hardware zu entwerfen und herzustellen sowie bestehende, im Handel erhältliche Standardausrüstung (COTS) zu modifizieren. Sie haben Erfahrung in der Integration von Nutzlasten sowohl für bemannte als auch unbemannte Raumflüge.

Eine der Hauptaufgaben der Branche ist die Prüfung und Analyse der Raumfahrtverifizierung. Sie verfügen über ein tiefes Verständnis der Hardwareanforderungen für die Raumfahrt und sind in der Lage, Tests vor Ort durchzuführen, um zu überprüfen, ob die Hardware diese Anforderungen erfüllt. Darüber hinaus erstellen sie auf der Grundlage ihrer Erkenntnisse schriftliche Analysen und Berichte. Darüber hinaus sind sie an der Auswahl und Zertifizierung von COTS-Geräten für den Einsatz im Weltraum beteiligt.

Die Niederlassung kümmert sich auch um die Verwaltung und den Betrieb der Nutzlast. Sie übernehmen die Projektüberwachung für Hardwareentwicklung, Wissenschaft und Betriebsmanagement. Sie sind verantwortlich für die Terminplanung und das Risikomanagement sowie für die Koordination und den Betrieb internationaler Experimente.

Ein weiteres Fachgebiet der Branche ist die Nutzlastunterstützung. Sie bieten logistische Unterstützung vor und nach dem Start sowie Koordination und Prozessentwicklung für den Nutzlastbetrieb. Sie sind auch an der Sammlung und Archivierung von Daten und Bioproben beteiligt.

Die Niederlassung hat Zugang zu Bodenbeschleunigungsanlagen, einschließlich Zentrifugen für Menschen und nicht für Menschen. Diese Einrichtungen werden für verschiedene Forschungs- und Testaktivitäten genutzt, an denen Menschen, nichtmenschliche Probanden und Hardware beteiligt sind. Die Niederlassung ist in der Lage, Protokolle für spezifische experimentelle Versuche anzupassen und einzigartige Hardware im eigenen Haus zu entwerfen und herzustellen.

Insgesamt spielt die Flight Systems Implementation Branch eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung und Integration biowissenschaftlicher Nutzlasten für Raumfahrtprojekte. Ihr multidisziplinärer Ansatz und ihr Fachwissen in verschiedenen Aspekten der Nutzlastentwicklung machen sie zu einer wertvollen Bereicherung für die Weltraumforschungsbemühungen der NASA.

