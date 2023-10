Die faszinierende Welt imaginärer Raumschiffe wird in atemberaubenden Animationen erkundet

By

Ein CGI-Spezialist namens Hazegrayart hat eine faszinierende Animation des Raketenschiffs Copernicus aus dem Flash Gordon-Universum erstellt. Die Flash Gordon-Serie, die in den 1930er Jahren entstand, folgt den Abenteuern eines Polospielers, einer Geliebten und eines Wissenschaftlers, die versuchen, die Erde vor der Zerstörung durch den Herrscher des Planeten Mongo, Ming den Gnadenlosen, zu retten. Das vom Wissenschaftler Dr. Hans Zarkov geschaffene Raketenschiff spielt bei ihrer Mission eine entscheidende Rolle.

In dieser atemberaubenden Animation erweckt Hazegrayart den Kopernikus zum Leben, während er sich auf die Reise durch unser Sonnensystem und in den Weltraum auf der Suche nach dem Planeten Mongo begibt. Die kleine Rakete, die Platz für drei Personen bietet, startet von einem Dorf aus und reist zu verschiedenen Planeten, beginnend mit dem Mars. Schließlich erreicht es Mongo und landet in einer verschneiten Schlucht, sodass der Rest der Geschichte unserer Fantasie überlassen bleibt.

Während die Animation keine Einzelheiten zu den Fähigkeiten des Schiffes enthält, lässt sich aus den Comics, TV-Serien und Filmen von Flash Gordon ableiten, dass die Copernicus von einer Art Fusionsantrieb angetrieben wird und zu interstellaren Reisen fähig ist. Das Schiff ist mit wissenschaftlichen Instrumenten wie Teleskopen und Spektrometern für Aufgaben wie Asteroidenabbau und Planetenerkundung ausgestattet. Der Innenraum verfügt über eine Kommandozentrale mit einem Sichtbildschirm und einer Kombination aus mechanischen Benutzeroberflächen und Touchscreens.

Hazegrayarts Animation des Copernicus unterstreicht die Schönheit und Komplexität früher Entwürfe zur Weltraumforschung, die in der heutigen Unterhaltungsindustrie oft unbemerkt bleiben. Zwar gibt es zahlreiche fiktive Raumschiffe, die für verschiedene Franchise-Unternehmen wie Star Trek geschaffen wurden, doch die Animation erinnert uns an die fesselnden Raumschiffkonzepte, die der menschlichen Fantasie entsprangen, bevor die moderne Technologie es uns erlaubte, in den Weltraum vorzudringen.

Während wir abwarten, ob Hazegrayart weitere frühe Weltraumforschungsentwürfe ins Rampenlicht rücken wird, können wir uns unten den vierminütigen Clip des Flash Gordon-Raketenschiffs ansehen.

