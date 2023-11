Die American Physical Society ehrt MIT-Community-Mitglieder für Beiträge zur Physik

Die American Physical Society (APS) hat kürzlich fünf Mitglieder der MIT-Gemeinschaft für ihre bedeutenden Beiträge auf dem Gebiet der Physik ausgezeichnet. Diese Personen haben bahnbrechende Entdeckungen und Fortschritte in verschiedenen Bereichen der Physik gemacht, von der Kernphysik bis zur Computerphysik. Ihre herausragende Forschung hat den Weg für die weitere Erforschung und das Verständnis der Grundprinzipien geebnet, die unser Universum bestimmen.

Wit Busza, emeritierter Francis L. Friedman-Professor für Physik, wurde für seine bahnbrechenden Arbeiten zur Mehrteilchenproduktion bei Proton-Kern- und Kern-Kern-Kollisionen mit dem Tom W. Bonner-Preis für Kernphysik ausgezeichnet. Durch seine Forschung entdeckte Busza die Teilnehmerskalierung und leitete das PHOBOS-Experiment, das Aufschluss über die Eigenschaften des Quark-Gluon-Plasmas und seine Rolle bei der Entstehung des Universums gab.

Karol Bacik, Dozent für angewandte Mathematik, erhielt den Andreas-Acrivos-Dissertationspreis in Fluiddynamik für seine elegante Untersuchung der Dünen-Dünen-Abstoßung und der Dünen-Hindernis-Interaktion. Baciks Arbeit, die Laborexperimente, Datenanalyse und mathematische Modellierung kombiniert, hat unser Verständnis der Sedimentdynamik und Strömungsmechanik in Unterwassersanddünen vertieft.

Cari Cesarotti, Postdoktorandin am Center for Theoretical Physics, wurde mit dem JJ and Noriko Sakurai Dissertation Award in Theoretical Particle Physics geehrt. Cesarottis Erforschung der Collider-Signale der Physik jenseits des Standardmodells hat zur Entwicklung neuartiger Ereignisform-Observablen und physikalischen Fortschritten für zukünftige Myonenbeschleuniger und Collider geführt.

Chao Li, Postdoktorand am Research Laboratory of Electronics (RLE), erhielt den Outstanding Doctoral Thesis Research in Beam Physics Award für seine Beiträge zur Entwicklung der mikrofabrizierten Miniatur-Atomstrahltechnologie. Lis Erfindung von Chip-Scale-Techniken hat die präzise und gezielte Abgabe neutraler Atome ermöglicht, mit potenziellen Anwendungen im Quantencomputing und bei Präzisionsmessungen.

Pablo Gaston Debenedetti, Absolvent der MIT-Abteilung für Chemieingenieurwesen und derzeitiger Forschungsdekan der Princeton University, wurde mit dem Aneesur Rahman-Preis für Computerphysik ausgezeichnet. Debenedettis bahnbrechende Simulationen haben unser Verständnis von unterkühlten Flüssigkeiten, Gläsern und wässrigen Lösungen erheblich erweitert und Einblicke in wichtige Phänomene wie den Flüssig-Flüssig-Übergang in Wasser gegeben.

Diese außergewöhnlichen Persönlichkeiten verkörpern den Geist wissenschaftlicher Forschung und Innovation und verschieben die Grenzen des Wissens in ihren jeweiligen Bereichen. Durch ihre Beiträge inspirieren sie zukünftige Generationen von Physikern, die Geheimnisse des Universums weiter zu erforschen und zu entschlüsseln.

