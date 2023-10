Dr. Paul A. Vanden Bout erhält die Karl G. Jansky Lectureship 2023

Dr. Paul A. Vanden Bout, emeritierter leitender Wissenschaftler am National Radio Astronomy Observatory (NRAO), wurde mit der Karl G. Jansky Lectureship 2023 geehrt. Diese prestigeträchtige Auszeichnung, die von Associated Universities, Inc. (AUI) ins Leben gerufen wurde, würdigt Personen, die herausragende Beiträge auf dem Gebiet der Radioastronomie geleistet haben.

Dr. Vanden Bouts Karriere in der Radioastronomie begann nach seinem Doktortitel. von der University of California, Berkeley. Er spielte eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Millimeterwellenlängen-Astronomie am McDonald-Observatorium. Von 1985 bis 2002 war er Direktor des NRAO und beaufsichtigte mehrere bemerkenswerte Projekte, darunter die Fertigstellung des Very Long Baseline Array, des Green Bank Telescope, des Expanded Very Large Array (heute Jansky Very Large Array) und die Inbetriebnahme der Atacama Großes Millimeter/Submillimeter-Array (ALMA).

ALMA ist ein bahnbrechendes astronomisches Projekt, das aus 66 Radioteleskopen in der chilenischen Wüste besteht. Dr. Vanden Bout war von 2002 bis 2003 Interimsdirektor von ALMA. Von 2004 bis 2005 war er außerdem Interimsleiter des nordamerikanischen ALMA Science Center. Trotz finanzieller Herausforderungen und unsicherer Situationen spielte Dr. Vanden Bout eine entscheidende Rolle beim Sicherstellen des Erfolgs des ALMA-Projekts.

Zusätzlich zu seinen Führungsaufgaben hat Dr. Vanden Bout fast 100 Forschungsartikel verfasst und ist Co-Autor des Buches „The ALMA Telescope: The Story of a Science Mega-Project“, das 2023 von Cambridge University Press veröffentlicht wurde.

Dr. Vanden Bout wird an verschiedenen Orten seine Jansky-Vorlesung mit dem Titel „Millimeterastronomie am NRAO – Einige persönliche Erinnerungen“ halten. Der Vortrag wird am 8. November in Charlottesville, VA, am 9. November im Green Bank Observatory in Green Bank, WV, und am 17. November in Socorro, NM gehalten.

Seit seiner Gründung im Jahr 1966 hat die Jansky Lectureship mehrere herausragende Persönlichkeiten auf dem Gebiet der Radioastronomie ausgezeichnet. Zu den früheren Empfängern zählen Nobelpreisträger wie Dr. Subrahmanyan Chandrasekhar, Edward Purcell, Charles Townes, Arno Penzias, Robert Wilson, William Fowler, Joseph Taylor und Reinhard Genzel. Zu den namhaften Empfängern zählen auch Jocelyn Bell-Burnell, die Entdeckerin des ersten Pulsars, und Vera Rubin, die Entdeckerin der Dunklen Materie in Galaxien.

Das National Radio Astronomy Observatory und das Green Bank Observatory sind beide Einrichtungen der National Science Foundation und werden von Associated Universities, Inc. betrieben.

