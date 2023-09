Das prähistorische Raubtier: Ein Ammonit, der in einem versteinerten Fisch gefunden wurde

Wissenschaftler haben bei der Untersuchung eines gut erhaltenen Ammoniten und eines versteinerten Fisches, bei dem er gefunden wurde, eine außergewöhnliche Entdeckung gemacht. Der überraschende Fund ergab, dass der Fisch den großen Ammoniten tatsächlich verschluckt hatte, ein noch nie zuvor beobachteter Vorfall. Der Ammonit, eine Kopffüßerart, die vor Millionen von Jahren ausgestorben ist, könnte dazu geführt haben, dass der Fisch ertrank oder seinen Verdauungstrakt blockierte, was für das Raubtier tödliche Folgen hatte.

Das 1977 in Deutschland entdeckte Fossil befindet sich in der Sammlung des Staatlichen Museums für Naturkunde Stuttgart. Zwei Forscher des Museums, Samuel Cooper und Erin Maxwell, veröffentlichten kürzlich im Geological Magazine einen Artikel, in dem sie den Fisch und die von ihm gefressenen Ammoniten beschreiben. Die Fischart Pachycormus Macropterus gehörte zu einer ausgestorbenen Gruppe mariner Rochenfische, den sogenannten Pachycormiden. Diese Fische können von kleiner Größe bis zu einer Länge von 50 Fuß reichen. Während die Ernährung von Pachycormiden noch nicht vollständig geklärt ist, fanden die Forscher Hinweise darauf, dass sie hauptsächlich auf Kopffüßer mit weichem Körper und kleinere Fische abzielten.

Die Entdeckung des Fisches mit dem Ammoniten im Inneren ist bedeutsam, da sie Einblicke in das Fressverhalten und die Ernährung von Pachycormiden bietet. Daraus geht hervor, dass die Fische gelegentlich Kopffüßer ohne Schalentier fraßen, was früheren Annahmen über ihre Ernährung widerspricht. Laut Adiel Klompmaker, einem Kurator für Paläontologie an den Museen der University of Alabama, ist dieser Fund bemerkenswert und hilft bei der genaueren Rekonstruktion alter Nahrungsnetze.

Die Positionierung des Ammoniten im Körper des Fisches und das Fehlen bestimmter Knochen, die auf eine Zersetzung schließen ließen, stützen stark die Theorie, dass der Fisch den Ammoniten zu Lebzeiten verschluckt hat. Während es frühere Hinweise darauf gab, dass Fische versehentlich kleine Ammonitenlarven verzehrten, legt diese neue Entdeckung nahe, dass das Verschlucken des gesamten Ammoniten kein Zufall war.

Dieser ungewöhnliche versteinerte Fund liefert wertvolle Informationen über antike Meeresökosysteme und gibt Aufschluss über die Ernährungsgewohnheiten prähistorischer Meeresräuber. Es zeigt die komplexen Interaktionen und Dynamiken, die vor Millionen von Jahren zwischen den Arten existierten, und treibt unser Verständnis des prähistorischen Lebens noch weiter voran.

