Die Psyche-Sonde der NASA begibt sich auf eine sechsjährige Reise zum Metall-Asteroiden

Die Psyche-Sonde der NASA startete am Freitag eine Mission zu einem mit seltenem Metall bedeckten Asteroiden. Diese bahnbrechende Mission markiert die erste Erkundung einer Metallwelt, da die meisten Asteroiden aus Gestein oder Eis bestehen. Wissenschaftler glauben, dass die Untersuchung dieses einzigartigen Asteroiden, der nach seinem Ziel Psyche genannt wird, wertvolle Einblicke in die unzugänglichen Kerne der Erde und anderer Gesteinsplaneten liefern könnte. Es gibt Spekulationen, dass der Asteroid der Überrest einer frühen Welt sein könnte, die im Laufe der Zeit zerstört wurde.

SpaceX startete die Psyche-Sonde erfolgreich vom Kennedy Space Center der NASA bei bewölktem Himmel. Nach einer sechsjährigen Reise soll die Raumsonde im Jahr 2029 den kartoffelförmigen Asteroiden erreichen. Eine Stunde nach dem Start feierten die Bodenkontrolleure die erfolgreiche Trennung des Raumfahrzeugs von der Oberstufe der Rakete.

Die NASA ist begeistert, eine Welt zu erforschen, die vollständig aus Metall besteht, nachdem sie jahrzehntelang ferne Welten aus Gestein, Eis und Gas erforscht hat. Psyche, einer der größten bisher entdeckten metallreichen Asteroiden, umkreist die Sonne im äußeren Teil des zentralen Asteroidengürtels zwischen Mars und Jupiter. Sein aus der griechischen Mythologie abgeleiteter Name bezieht sich auf die verführerische Göttin der Seele. Der Asteroid hat an seiner breitesten Stelle einen Durchmesser von etwa 144 Kilometern und eine Länge von 232 Kilometern. Studien deuten darauf hin, dass es mit Metallen wie Eisen, Nickel und möglicherweise Silikaten beladen ist und eine überwiegend graue Oberfläche aufweist, die mit winzigen Metallkörnern aus kosmischen Kollisionen bedeckt ist.

Die 1.2 Milliarden Dollar teure Expedition der Psyche-Sonde wird einen Umweg nehmen, um den Asteroiden zu erreichen. Im Jahr 2026 wird die Raumsonde am Mars vorbeifliegen, um einen Gravitationsschub zu erhalten, bevor sie drei Jahre später den Asteroiden erreicht. Es wird versuchen, bis mindestens 47 eine Umlaufbahn um den Asteroiden zu erreichen, die zwischen 75 Meilen (440 Kilometer) und 700 Meilen (2031 Kilometer) liegen wird.

Das Raumschiff nutzt mit Xenongas betriebene Triebwerke für den solarelektrischen Antrieb und sendet sanft blau leuchtende Impulse aus. Darüber hinaus zielt eine experimentelle Kommunikationstechnologie an Bord darauf ab, die Datenübertragung vom Weltraum zur Erde zu verbessern, indem Radiowellen durch Laser ersetzt werden. Die NASA geht davon aus, dass dieser Test mehr als zehnmal so viele Daten liefern wird, was schließlich die Ausstrahlung von Filmen vom Mond oder Mars ermöglichen könnte.

Ursprünglich für den Start im Jahr 2022 geplant, kam es beim Testen der Flugsoftware der Psyche-Sonde aufgrund von Managementproblemen zu Verzögerungen. Infolgedessen wurde die Ankunft der Raumsonde beim Asteroiden von der ursprünglichen Prognose für 2029 auf 2026 verschoben.

