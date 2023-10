Die OSIRIS-REx-Mission der NASA findet Hinweise auf Wasser und Kohlenstoff auf dem Asteroiden Bennu

By

Die von der Universität Arizona geleitete OSIRIS-REx-Mission der NASA hat erste Erkenntnisse aus der 4.5 Milliarden Jahre alten Probe des Asteroiden Bennu enthüllt, die im Weltraum gesammelt und zur Erde zurückgebracht wurde. Die Analyse zeigt das Vorhandensein von Wasser und einen hohen Kohlenstoffgehalt, was möglicherweise auf die Bausteine ​​des Lebens auf der Erde hinweist.

Bei einer vorläufigen Beurteilung entdeckten die Forscher erhebliche Mengen an kohlenstoffreichem Material und wasserführenden Tonmineralien in der Probe. Diese Erkenntnisse bieten Einblicke in die Ursprünge unseres Sonnensystems und die Möglichkeit der Anfänge des Lebens. Um die Natur der gefundenen Kohlenstoffverbindungen vollständig zu verstehen, sind weitere Analysen erforderlich.

Die Entdeckung von Wasser und Kohlenstoff auf Bennu ist eine vielversprechende Entwicklung für zukünftige Studien der Asteroidenprobe. Wissenschaftler werden Jahrzehnte damit verbringen, die in den Gesteinen und im Staub verborgenen Geheimnisse zu erforschen und wertvolle Informationen über die Entstehung unseres Sonnensystems und die mögliche Entstehung von Leben auf der Erde zu liefern. Darüber hinaus werden die Forschungsergebnisse Strategien zur Minderung des Risikos von Asteroidenkollisionen mit unserem Planeten liefern.

NASA-Administrator Bill Nelson betont die Bedeutung der OSIRIS-REx-Probe und erklärt, dass es sich um die größte kohlenstoffreiche Asteroidenprobe handelt, die jemals zur Erde geliefert wurde. Die Mission trägt zu unserem Verständnis von Asteroiden bei, die eine Bedrohung für unseren Planeten darstellen könnten, und gewährt einen Einblick in die Geheimnisse des Universums.

Das OSIRIS-REx-Team sammelte 60 Gramm Asteroidenmaterial, das nun von Wissenschaftlern sorgfältig analysiert wird. Frühe Analysen mittels Rasterelektronenmikroskopie, Infrarotmessungen, Röntgenbeugung und Analyse chemischer Elemente haben das reichliche Vorhandensein von Kohlenstoff und Wasser in der Probe bestätigt.

Das Wissenschaftsteam der Mission wird die Proben in den nächsten zwei Jahren weiter charakterisieren und analysieren, um die wissenschaftlichen Ziele der Mission zu erreichen. Mindestens 70 % der Probe werden für weitere Forschungen von Wissenschaftlern weltweit aufbewahrt. Das Projekt umfasst eine Zusammenarbeit von über 200 Wissenschaftlern verschiedener Institutionen auf der ganzen Welt.

Die OSIRIS-REx-Mission liefert nicht nur wertvolle wissenschaftliche Erkenntnisse, sondern fördert auch die Zusammenarbeit und Erforschung zwischen Nationen. Die Asteroidenprobe wird an Institutionen wie die Smithsonian Institution, das Space Center Houston und das Alfie Norville Gem & Mineral Museum in Arizona ausgeliehen.

