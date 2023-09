Der erste Einschlagskrater wurde auf dem Gipfel eines Berges im Nordosten Chinas entdeckt

By

Es wird angenommen, dass eine kreisförmige Vertiefung auf dem Gipfel des Baijifeng-Berges in der Provinz Jilin, China, das Ergebnis eines Asteroideneinschlags ist. Damit handelt es sich um den ersten bekannten Einschlagskrater, der auf dem Gipfel eines Berges gefunden wurde. Der Berg Baijifeng besteht größtenteils aus Sandstein, der vor über 500 Millionen Jahren in einem flachen Meer abgelagert wurde. Geologische Bewegungen führten später dazu, dass sich die Sedimentschichten neigten und falteten und so die Gebirgskette bildeten. Interessanterweise gibt es eine 1.6 Kilometer breite Lücke, die die Zwillingsgipfel des Baijifeng-Gebirges trennt, ein einzigartiges Merkmal, das durch tektonische Aktivität verursacht wurde.

Ein Forschungsteam unter der Leitung von Ming Chen vom Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research in Shanghai untersuchte die auf dem Berg verstreuten Trümmer und entdeckte Hinweise auf Schockmetamorphose, ein Phänomen, das bei Asteroideneinschlägen auf der Erde auftritt. Durch die Untersuchung von Quarzkristallen im Sandstein unter dem Mikroskop fanden die Forscher Muster gerader Brüche, sogenannte planare Deformationslamellen, die auf das Vorhandensein von Stoßwellen hinweisen.

China weist im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt eine relativ geringe Anzahl von Einschlagskratern auf. Bisher wurden im Land nur zwei Einschlagskrater bestätigt. Der Xiuyan-Krater in der Provinz Liaoning ist 1.8 Kilometer breit und unbekanntes Alter. Im Jahr 2021 wurde bestätigt, dass eine weitere Einschlagstruktur, der Yilan-Krater, außerirdischen Ursprungs ist. Es liegt in der Provinz Heilongjiang, ist 1.85 Kilometer breit und soll sich schätzungsweise innerhalb der letzten 50,000 Jahre gebildet haben.

Der Granit des Baijifeng-Berges, der während der Jurazeit vor etwa 150–172 Millionen Jahren entstand, stellt eine Altersbeschränkung für den Einschlagskrater dar. Das Team geht davon aus, dass der Krater aufgrund des frischen Aussehens der Gesteinsfragmente, die den Ort bedecken, jünger als der Granit sein muss. Sie legen nahe, dass sich die Baijifeng-Impaktstruktur, ähnlich wie der Yilan-Krater, wahrscheinlich innerhalb der letzten 100,000 Jahre gebildet hat.

Die Ergebnisse dieser Forschung wurden 2023 in der Zeitschrift Matter and Radiation at Extremes veröffentlicht.

Quellen:

– „Entdeckung der Baijifeng-Impaktstruktur in Tonghua, Jilin, China“ – Matter and Radiation at Extremes, 2023