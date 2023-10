Erste gut erhaltene Fußabdrücke von Phorusrhacidae in Argentinien entdeckt

By

Ein Team von Paläontologen der Universidad Nacional de La Pampa in Zusammenarbeit mit LA. TE. Andes SA hat die ersten bekannten gut erhaltenen Fußabdrücke von Phorusrhacidae, auch bekannt als „Terrorvögel“, entdeckt. Diese flugunfähigen Vögel, die Straussen ähneln, lebten im Känozoikum in Südamerika. Die jüngste Entdeckung liefert wertvolle Einblicke in das Verhalten und die Eigenschaften dieser faszinierenden Kreaturen.

Die Phorusrhacidae waren große, flugunfähige Vögel mit verlängerten Beinen und kräftigen Schnäbeln. Sie verließen sich auf ihre Geschwindigkeit, um Beute zu jagen und zu fangen, und setzten ihre Schnäbel und scharfen Krallen ein, um sie außer Gefecht zu setzen. Fossile Beweise deuten darauf hin, dass diese Vögel eine Größe von 1 bis 2 Metern hatten und bis zu 70 kg wiegen konnten.

Die neu entdeckten Fußabdrücke gehören zu einer mittelgroßen Phorusrhacidae der Unterfamilie Mesembriornithinae. Sie wurden in einem Küstenvorsprung am Golf von San Matías nahe der Küste gefunden. Die Spuren weisen Faltenspuren, Wellenkräuselungen und Schlammrisse auf, was darauf hindeutet, dass sie im Watt entstanden sind. Anhand der Tiefe der Fußabdrücke schätzten die Forscher das Gewicht des Vogels auf etwa 55 kg und seine Hüfthöhe betrug 0.81 m. Die Fußabdrücke deuten darauf hin, dass der Vogel mit einer Geschwindigkeit von 2.74 m/s lief.

Das einzigartige Muster der Fußabdrücke und die Haltung der einzelnen Abdrücke beweisen, dass Phorusrhacidae Anpassungen für schnelles Laufen und effizientes Jagen ihrer Beute entwickelt hatten. Das Vorhandensein einer Klaue an ihrem Fuß, ähnlich wie bei Velociraptoren, weist auf ihre Fähigkeit hin, ihre Opfer effektiv zu fangen und zu töten.

Diese Entdeckung wirft Licht auf die Fortbewegung und das Raubverhalten von Phorusrhacidae und erweitert unser Verständnis dieser faszinierenden Kreaturen, die vor Millionen von Jahren Südamerika durchstreiften.

