Neue Studie bestätigt, dass Menschen Tausende Jahre früher als bisher angenommen in Nordamerika ankamen

Eine neue Studie hat bestätigt, dass die ersten Menschen während des letzten glazialen Maximums vor etwa 20,000 Jahren in Nordamerika ankamen. Dieser Befund widerspricht früheren Annahmen, dass Menschen erst viel später nach Nordamerika kamen. Die in der Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichte Studie ist eine Folgeforschung zu einer Studie aus dem Jahr 2021, bei der zunächst antike menschliche Fußabdrücke im White-Sands-Nationalpark in New Mexico entdeckt wurden.

Die Ergebnisse der Studie legen nahe, dass frühe Menschen und große Tiere, die sogenannte Megafauna, Millionen von Jahren vor dem Aussterben im Endpleistozän nebeneinander existierten. Während dieses Ereignisses starben zahlreiche Arten großer Säugetiere aus, darunter Mammuts, Faultiere und Biber. Nordamerika erlebte das bedeutendste Aussterben: Innerhalb von 32 Jahren verschwanden 2000 Großtiergattungen.

Um das Alter der Fußabdrücke zu bestimmen, verwendeten die Forscher zwei neue unabhängige Ansätze. Die erste umfasste die Radiokarbondatierung von Nadelpollen, der zu Landpflanzen gehört, und vermeidet die potenziellen Ungenauigkeiten, die mit der Datierung von Wasserpflanzen verbunden sind, wie dies in der ursprünglichen Studie durchgeführt wurde. Durch die Isolierung und Analyse von etwa 75,000 Pollenkörnern für jede Probe konnten die Forscher ein Mindestalter für die Fußabdrücke ermitteln.

Die zweite verwendete Technik war die optisch stimulierte Lumineszenz, die bestimmt, wann Quarzkörner das letzte Mal dem Sonnenlicht ausgesetzt waren. Diese Methode bestätigte, dass die in den Schichten mit den Fußabdrücken gesammelten Quarzproben ein Mindestalter von etwa 21,500 Jahren hatten.

Diese Ergebnisse liefern überzeugende Beweise dafür, dass die ersten Menschen vor etwa 21,000 bis 23,000 Jahren in Nordamerika ankamen. Die Bestätigung einer früheren Ankunft stellt frühere Annahmen über menschliche Migrationsmuster in Frage und verdeutlicht den umfangreichen zeitlichen Ablauf des Zusammenlebens von Mensch und Megafauna auf dem Kontinent.

Quellen:

- Der Wächter

– Wissenschaftsmagazin