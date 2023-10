Neu untersuchte Asteroidenprobe zeigt Hinweise auf Wasser und hohen Kohlenstoffgehalt

Eine vorläufige Untersuchung der 4.5 Milliarden Jahre alten Probe des Asteroiden Bennu, die im Weltraum gesammelt und von der OSIRIS-REx-Mission der NASA zur Erde zurückgebracht wurde, hat Hinweise auf einen Wasser- und hohen Kohlenstoffgehalt ergeben. Diese Erkenntnis hat wichtige Auswirkungen auf das Verständnis der Ursprünge des Lebens auf der Erde.

Wissenschaftler des Johnson Space Center der NASA in Houston gaben diese Entdeckung am 11. Oktober bekannt. Sie präsentierten erstmals das Asteroidenmaterial, das am 24. September in der Wüste von Utah gelandet war. Laut Dante Lauretta, dem Hauptforscher von OSIRIS-REx, enthüllt das Material alte Geheimnisse und bietet Einblicke in die Ursprünge des Sonnensystems.

Eine der Kernfragen der Mission ist das Verständnis, wie die Erde zu einem bewohnbaren Planeten wurde. Das Vorhandensein reichlich flüssigen Wassers ist ein Schlüsselfaktor für die Bewohnbarkeit. Das Wasser und der Kohlenstoff auf der Erde gingen nach ihrer Entstehung verloren. Ziel der Mission ist es daher zu verstehen, wie diese wesentlichen Bausteine ​​wieder aufgefüllt wurden. Die führende Hypothese ist, dass kohlenstoff- und wasserreiche Asteroiden diese Materialien lieferten und die Erde bewohnbar machten.

Weitere Analysen sind erforderlich, um die Natur der in der Asteroidenprobe gefundenen Kohlenstoffverbindungen zu verstehen. Diese erste Entdeckung ist jedoch vielversprechend und wird den Weg für zukünftige Forschungen ebnen. Die in den Gesteinen und Staub von Bennu verborgenen Geheimnisse werden in den kommenden Jahrzehnten erforscht und Einblicke in die Entstehung unseres Sonnensystems, die Aussaat von Vorläufermaterialien für das Leben auf der Erde und die potenziellen Risiken von Asteroidenkollisionen liefern.

Die von OSIRIS-REx gesammelte Probe ist die größte kohlenstoffreiche Asteroidenprobe, die jemals zur Erde zurückgebracht wurde. Es wird von Wissenschaftlern auf der ganzen Welt untersucht, auch von zukünftigen Generationen von Wissenschaftlern. Ziel der NASA ist es, mindestens 70 % der Probe bei Johnson für weitere Forschungen aufzubewahren.

