Die Entdeckung Zealandias: Die Geheimnisse eines verlorenen Kontinents aufdecken

By

Im Jahr 2017 war die Welt von der Nachricht über die Entdeckung eines bisher unbekannten Kontinents vor der Küste Neuseelands fasziniert. Dieser Kontinent, der in der Māori-Sprache passenderweise Zealandia oder Te Riu-a-Māui genannt wird, erstreckt sich über mehr als 5 Millionen Quadratkilometer und ist damit doppelt so groß wie Indien. Trotz seiner enormen Größe blieb Zealandia jahrhundertelang verborgen, da 95 Prozent seiner Fläche im südwestlichen Pazifik versunken waren.

Geologen definieren einen Kontinent als ein großes Gebiet dicker kontinentaler Kruste, die aus Granit oder ähnlichen magmatischen Gesteinen besteht, kombiniert mit metamorphem Gestein, das in tektonisch aktiven Gebieten gebildet wurde, und Sedimentablagerungen durch Erosion. Zealandia entspricht dieser Definition, aber aufgrund seiner Unzugänglichkeit war wenig über seine Geologie im Detail bekannt.

Jetzt hat ein internationales Team von Geologen aus Neuseeland, Neukaledonien, Australien, den USA, Dänemark und Tasmanien eine neue geologische Karte zusammengestellt, die Licht auf die verborgenen Geheimnisse Neuseelands wirft. Durch die Verwendung von aus dem Meer geborgenen Gesteinsproben und den Einsatz geophysikalischer Kartierungsmethoden konnten die Forscher die Ausdehnung verschiedener geologischer Formationen unter Wasser kartieren.

Das Team entdeckte große Sandsteinformationen an den Außenrändern Zealandias sowie Ablagerungen von Basaltgesteinskieseln. Das Vorhandensein von Sandsteinen, die etwa 95 Millionen Jahre alt sind und älteren Granit und vulkanische Kieselsteine ​​enthalten, lässt darauf schließen, dass Flüsse, die aus dem vulkanischen Hochland flossen, einst die tektonischen Becken füllten, als Zealandia über Wasser lag. Das Hochland war vor Millionen von Jahren ein aktives Vulkangebiet, war aber zum Zeitpunkt der Ablagerung des Sandsteins wahrscheinlich stark erodiert. Diese Umgebung ähnelt der Provinz Basin and Range im Westen der Vereinigten Staaten und im Nordwesten Mexikos.

Darüber hinaus deuten die gefundenen Basaltkiesel darauf hin, dass Zealandia vor etwa 40 Millionen Jahren allmählich überschwemmt wurde. Interessanterweise entdeckten Vermessungsschiffe, die das Magnetfeld in der Meerenge zwischen Australien und der Antarktis kartierten, magnetische Anomalien, die auf die Existenz einer großen Verwerfungszone entlang der Südgrenze Neuseelands schließen lassen. Diese Verwerfungszone ist wahrscheinlich ein Überbleibsel der Zeit, als Zealandia vor über 200 Millionen Jahren von der Antarktis abbrach und zu einem eigenen Kontinent wurde.

Die neue geologische Karte und die neuen Erkenntnisse liefern wertvolle Einblicke in die Geschichte und Entstehung Zealandias. Allerdings gibt es über diesen versunkenen Kontinent noch viel zu erforschen und zu verstehen. Weitere Forschungen und Erkundungen werden weiterhin die Geheimnisse Zeelands lüften und zu unserem Verständnis der Geologie der Erde beitragen.

Quelle:

– „Reconnaissance Basement Geology and Tectonics of North Zealandia“, veröffentlicht in der Zeitschrift Tectonics (2023)