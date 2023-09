Erste fossile Beweise belegen die Besiedlung des Tiefseebodens durch Seeigel vor 104 Millionen Jahren

By

Wissenschaftler haben in der Tiefsee eine faszinierende Entdeckung gemacht – versteinerte Fragmente der Wirbelsäule eines Seeigels, die 104 Millionen Jahre alt sind. Früher glaubte man, dass die Tiefsee ein relativ junges Ökosystem sei, doch dieser Befund stellt diese Vorstellung in Frage.

Die Tiefsee gilt seit langem als möglicher Geburtsort der ersten einfachen Lebensformen auf der Erde. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, wie sich die Zahl der auf dem Meeresboden lebenden Arten im Laufe der Zeit verändert hat, da dies Aufschluss über die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Tiefseeökosystemen angesichts katastrophaler Ereignisse und Massenaussterben geben kann.

Das Forschungsteam entdeckte den ersten fossilen Beweis für die Besiedelung des Tiefseebodens durch höhere Wirbellose während der Kreidezeit. In mehr als 1,400 Sedimentproben aus Bohrlöchern im Pazifik, im Südpolarmeer und im Atlantik entdeckten sie über 40,000 Fragmente von Seeigelstacheln. Diese durch ihre Struktur und Form identifizierten Stacheln weisen darauf hin, dass Seeigel seit über 100 Millionen Jahren ununterbrochen in der Tiefsee leben.

Durch die Analyse der Morphologie der Stacheln beobachteten die Forscher eine signifikante Veränderung am Ende der Kreidezeit, vor etwa 66 Millionen Jahren. Dies fiel mit einem katastrophalen Meteoriteneinschlag zusammen, der zu Massenaussterben und Störungen in der Tiefsee führte. Die Stacheln nach dem Aufprall waren dünner und zeigten eine geringere Formvielfalt, ein Phänomen, das als „Lilliput-Effekt“ bekannt ist. Organismen, die ein Massenaussterben überleben, sind oft kleiner, was wahrscheinlich auf die Knappheit der Nahrungsressourcen zurückzuführen ist.

Erstautor Dr. Frank Wiese vom Institut für Geobiologie der Universität Göttingen erläutert die Bedeutung der Ergebnisse. Die Veränderungen der Stacheln weisen auf die ständige Entwicklung und Entstehung neuer Arten in der Tiefsee hin. Darüber hinaus beobachteten die Forscher vor etwa 70 Millionen Jahren einen Zusammenhang zwischen der Biomasse von Seeigeln und der Wassertemperatur. Dies ermöglicht es ihnen, darüber zu spekulieren, wie sich die vom Menschen verursachte globale Erwärmung auf die Tiefsee auswirken wird.

Indem diese Forschung Licht auf die Geschichte und Dynamik der Tiefsee wirft, liefert sie wertvolle Einblicke in dieses rätselhafte Ökosystem. Die in der Fachzeitschrift PLOS ONE veröffentlichte Studie erweitert unser Verständnis der Tiefsee und ihrer Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltveränderungen.

Quellen:

– „Forscher entdecken erste fossile Beweise für die Besiedlung des Tiefseebodens durch höhere Wirbellose“ – PLUS EINS