Suche nach Magnetfeldern in pulsierenden Sternen vom Typ A: Eine Entdeckung und ein Nullergebnis

In einer kürzlich in Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters veröffentlichten Studie untersuchten Forscher das Vorhandensein von Magnetfeldern in pulsierenden Sternen vom Typ A. Im Gegensatz zu kühleren Sternen, die regelmäßig Magnetfelder aufweisen, ist dies bei heißen Sternen mit Strahlungshüllen selten der Fall. Dies ist auf das Fehlen einer Konvektionsbewegung zurückzuführen, die notwendig ist, um Magnetfelder durch Dynamowirkung aufrechtzuerhalten. Allerdings haben etwa 15 % der heißen Sterne zwischen 7,000 K und 20,000 K Magnetfelder, die viel stärker sind als das durchschnittliche Magnetfeld der Sonne.

Die Studie konzentrierte sich auf zwei Arten pulsierender A-Typ-Sterne: Delta-Scuti-Variablen und Gamma-Doradus-Variablen. Delta-Scuti-Variablen sind Hauptreihensterne, die periodische Helligkeitsänderungen erfahren, ähnlich wie Cepheiden-Variablen, mit Pulsationsperioden von einigen Minuten bis zu einigen Stunden. Gamma-Doradus-Variablen hingegen weisen nicht die gleiche Perioden-Leuchtkraft-Beziehung auf und haben längere Pulsationsperioden, was auf eine Dominanz von g-Mode-Oszillationen schließen lässt.

Mit dem Potsdam Echelle Polarimetric and Spectroscopic Instrument (PEPSI) beobachteten die Forscher zwei spezifische Sterne: HD 340577 (HD34), eine Delta-Scuti-Variable, und HR 8799 (HR87), eine Gamma-Doradus-Variable. Die Ergebnisse zeigten, dass HD34 ein potenziell starkes Magnetfeld von bis zu 1,200 G aufwies, was es zum stärksten Magnetfeld macht, das jemals auf einer Delta-Scuti-Variablen entdeckt wurde. Im Gegensatz dazu wurde bei HR87 kein Magnetfeld festgestellt.

Die Studie ergab auch interessante Unterschiede zwischen den beiden Variablentypen. Delta-Scuti-Variablen mit starken Magnetfeldern sind typischerweise langsame Rotatoren, was auf einen möglichen Zusammenhang zwischen langen Rotationsperioden und dem Vorhandensein von Magnetfeldern schließen lässt. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass die Oszillationsmodi von HD34 und anderen Delta-Scuti-Variablen mit starken Feldern im Vergleich zu HR87 schwächer sind. Dies stützt die Idee, dass starke Magnetfelder Schwingungsmoden dämpfen.

Diese Forschung markiert den Beginn einer systematischen Untersuchung des Vorhandenseins von Magnetfeldern in Delta-Scuti- und Gamma-Doradus-Variablen und ihrer Auswirkungen auf Pulsationsmodi. Weitere Untersuchungen werden zu einem besseren Verständnis der Bedingungen führen, unter denen diese Felder vorhanden sind, und ihrer Auswirkungen auf diese Art von Sternen.

Quellen:

