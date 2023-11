Die Macht bewährter Praktiken in der sozialverhaltenswissenschaftlichen Forschung

Laut einer in Nature Human Behaviour veröffentlichten Studie haben Forscher kürzlich gezeigt, dass durch den Einsatz bewährter Verfahren eine hohe Reproduzierbarkeit in der sozialverhaltenswissenschaftlichen Forschung erreicht werden kann. Die Forschungsgemeinschaft war besorgt über die Glaubwürdigkeit der veröffentlichten Literatur in diesem Bereich, da mehrere groß angelegte Studien zuvor veröffentlichte Ergebnisse nicht oder nur in viel geringerem Maße reproduzieren konnten, was Fragen zur Validität zukünftiger Studien im Sozial- und Sozialbereich aufgeworfen hat. Verhaltenswissenschaft.

Eine Gruppe hochkarätiger Experten wollte jedoch beweisen, dass durch die Befolgung von Best Practices eine hohe Reproduzierbarkeit möglich ist. Über einen Zeitraum von sechs Jahren entdeckten und reproduzierten sie 16 neuartige Ergebnisse unter Verwendung bewährter Goldstandard-Praktiken, darunter Vorregistrierung, große Stichprobengrößen und Replikationsgenauigkeit. Die Replikationsergebnisse ihrer Studie waren im Durchschnitt 97 % so groß wie die ursprünglichen Ergebnisse, eine deutliche Verbesserung im Vergleich zu früheren Replikationsprojekten, bei denen nur 50 % Replikationsergebnisse beobachtet wurden.

Der Hauptautor John Protzko betont, dass der Einsatz bewährter Verfahren wie große Stichproben, Vorregistrierung und offene Materialien in Kombination mit der Ausführung von Replikationen unter Einhaltung des ursprünglichen Prozesses zu einer hochgradig reproduzierbaren Wissenschaft führt. Die Studie beseitigte auch die Voreingenommenheit, nur positive Ergebnisse zu veröffentlichen, indem sie sich dazu verpflichtete, erste Bestätigungsstudien unabhängig von ihrem Ergebnis zu wiederholen.

Wichtig ist, dass die Forschungsteams keine statistisch signifikanten Hinweise auf einen Rückgang der Replikabilitätsraten bei wiederholten Replikationen beobachteten. Die Stichprobengrößen und Effektgrößen gewährleisteten eine Reproduzierbarkeitsrate von 86 %, basierend auf der statistischen Signifikanz, die nicht höher hätte sein können.

Die Ergebnisse dieser Studien waren nicht offensichtlich und man erwartete auch nicht, dass sie sich wiederholen würden, da sie in ihrem Überraschungsfaktor mit Studien vergleichbar waren, die in der Vergangenheit schwer zu reproduzieren waren. Darüber hinaus zeigten unabhängige Tests, dass die Teilnehmer die Richtung oder Reproduzierbarkeit dieser neuen Erkenntnisse nicht vorhersagen konnten.

Diese Forschung zeigt, dass die sozialverhaltenswissenschaftliche Forschung hohe Reproduzierbarkeitsraten erzielen kann, indem man bewährte Verfahren befolgt und sich dazu verpflichtet, Studien unabhängig vom Ergebnis zu replizieren. Diese Ergebnisse haben wichtige Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit und Validität zukünftiger Studien in diesem Bereich.

FAQ

Welche Best Practices wurden in der Studie eingesetzt?

Zu den in der Studie verwendeten Best Practices gehörten Vorregistrierung, große Stichprobengrößen und Replikationsgenauigkeit.

Wie hoch war die Reproduzierbarkeitsrate der Studie?

Basierend auf der statistischen Signifikanz erreichte die Studie eine Reproduzierbarkeitsrate von 86 %.

Warum ist eine hohe Reproduzierbarkeit in der sozialverhaltenswissenschaftlichen Forschung wichtig?

Eine hohe Reproduzierbarkeit stellt sicher, dass Forschungsergebnisse konsistent und zuverlässig reproduziert werden können, wodurch die Glaubwürdigkeit und Gültigkeit der Fachliteratur erhöht wird.

Hat die Studie neue Erkenntnisse zu Tage gefördert?

Ja, die Studie hat 16 neuartige Erkenntnisse entdeckt und repliziert, wobei bewährte Praktiken in der sozialverhaltenswissenschaftlichen Forschung zum Einsatz kamen.

Welchen Ansatz verfolgten die Forscher, um Voreingenommenheit bei der Veröffentlichung positiver Ergebnisse zu beseitigen?

Die Forscher verpflichteten sich, erste Bestätigungsstudien unabhängig von ihrem Ergebnis zu wiederholen und sicherzustellen, dass alle Ergebnisse unabhängig von ihrer positiven oder negativen Natur in die Studie einbezogen wurden.