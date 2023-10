Neue Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Menschen früher als bisher angenommen in Nordamerika ankamen

By

Eine aktuelle Analyse menschlicher Fußabdrücke im White-Sands-Nationalpark in New Mexico hat neue Beweise dafür geliefert, dass Menschen möglicherweise viel früher als bisher angenommen in Nordamerika angekommen sind. Die Fußabdrücke, von denen man annimmt, dass sie über 23,000 Jahre alt sind, sorgten aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Genauigkeit der Datierungsmethoden für Kontroversen.

Eine neue Studie, die in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht wurde, hat jedoch Licht in dieses Problem gebracht. Die Forscher führten Tests mit Pollen durch, die mit den Fußabdrücken und anderen im Sediment gefundenen Elementen vermischt waren. Die Analyse stützte das Alter der Fußabdrücke und bestätigte weiter, dass während des Höhepunkts der jüngsten Eiszeit tatsächlich Menschen in Nordamerika lebten.

Traditionell wurde angenommen, dass der Mensch vor 13,000 bis 16,000 Jahren nach Nordamerika kam. Diese neuen Beweise stellen diese Theorie jedoch in Frage. Die Fußabdrücke geben Einblicke in die Personen, die sie hinterlassen haben. Viele der Fußabdrücke stammten von Kindern und Jugendlichen, was auf eine Vielzahl unterschiedlicher Personen schließen lässt.

Darüber hinaus ergab die Entdeckung eines kilometerlangen Fußabdrucks, von dem angenommen wird, dass er einer Frau gehörte, gelegentlich das Vorhandensein kleinkindgroßer Fußabdrücke neben ihren eigenen. Dies deutet auf eine mögliche Familieneinheit hin und bietet einen Einblick in das Leben der Menschen in dieser Zeit.

Die Implikationen dieser Forschung sind erheblich. Dies deutet darauf hin, dass Menschen in Nordamerika viel früher präsent waren als bisher angenommen, und trägt zu unserem Verständnis ihrer Bewegungen und Interaktionen während der Eiszeit bei. Die Studie erinnert daran, dass sich unser Wissen über die Geschichte ständig weiterentwickelt, da neue Beweise auftauchen und unsere Analysetechniken verbessert werden.

