Komponenten des Space Shuttle Endeavour kommen im California Science Center an

Das California Science Center bereitet sich auf eine weitere historische Ankunft vor: Zwei große Solid Rocket Motors (SRMs) machen sich auf den Weg zum Museum. Diese SRMs waren Teil des Antriebssystems, das für den Start des Space Shuttle Endeavour ins All verantwortlich war. Nach dem Ausbrennen würden die SRBs vom Schiff abgeworfen und zur Wiederverwendung geborgen.

Die SRMs, die im Mojave Air and Space Port gelagert wurden, werden die Ausstellung der Endeavour im California Science Center vervollständigen. Zu den ehrgeizigen Plänen des Museums gehört es, das Space Shuttle aufrecht, 20 Stockwerke hoch, komplett mit den SRMs und einem riesigen orangefarbenen externen Treibstofftank zu präsentieren. Nach seiner Fertigstellung wird es der einzige authentische „ready-to-start“-Space-Shuttle-Stack der Welt sein.

Der Transport der SRMs umfasst eine Fahrt entlang des 110 Freeway und der Landstraßen mit der voraussichtlichen Ankunft an der zeremoniellen „Ziellinie“ des California Science Center in der 39th Street. Die Öffentlichkeit ist eingeladen, ihrer Ankunft beizuwohnen und an der Feier teilzunehmen.

Die SRMs werden zusammen mit der Endeavour und dem externen Tank montiert und ergeben eine vertikale Ausstellung im bald zu bauenden Samuel Oschin Air and Space Center. Dieses neue Zentrum wird die Präsenz des California Science Center erweitern und doppelt so viel Ausstellungsfläche bieten, darunter 100 authentische Artefakte und 100 neue interaktive Exponate.

Das Projekt wurde hauptsächlich durch Spendenaktionen finanziert und belief sich auf Gesamtkosten von mindestens 400 Millionen US-Dollar. Obwohl der Großteil der Mittel eingeworben wurde, werden noch 50 Millionen US-Dollar benötigt, um das Spendenziel zu erreichen.

Diejenigen, die diese historische Ankunft miterleben möchten, werden gebeten, frühzeitig im Exposition Park anzureisen. Parkmöglichkeiten stehen im blauen Parkhaus des California Science Center zur Verfügung, es werden jedoch öffentliche Verkehrsmittel empfohlen, da die Los Angeles Metro E Line an der Station Expo Park/USC hält. Das Museum wird auch am Tag der Ankunft früh geöffnet, um die Feierlichkeiten fortzusetzen.

