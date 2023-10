Die Rolle der Vulkanasche in der Atmosphäre: Neue Erkenntnisse von Cornell-Forschern

Vulkanasche ist nicht nur gewöhnlicher Staub. Seine winzigen Partikel haben die Fähigkeit, die Stratosphäre zu erreichen, globale Klimamuster zu beeinflussen und Störungen auf der Erdoberfläche zu verursachen. Um die Lücke zwischen Vulkanologen und Atmosphärenforschern zu schließen, die den Klimawandel untersuchen, haben Forscher der Cornell University Vulkanascheproben aus verschiedenen explosiven Eruptionen mit unterschiedlicher Zusammensetzung analysiert. Ihre Arbeit beleuchtet die bedeutende Rolle, die dieses winzige Material in der Atmosphäre spielt.

Die Studie mit dem Titel „Phases in Fine Volcanic Ash“ wurde in Scientific Reports veröffentlicht. Hauptautor Adrian Hornby, Postdoktorand am Department of Earth and Atmospheric Sciences der Cornell University, sagt, dass große Vulkanausbrüche langfristige Auswirkungen auf das Klima haben können. Die Ausbreitung und der Transport feiner Vulkanasche beeinflussen die Atmosphärenwissenschaft, Klimamodellierung, Umweltstudien und die öffentliche Gesundheit.

Vulkane können auf unterschiedliche Weise entstehen, entweder durch Hotspots tief im Erdmantel oder in Subduktionszonen, wo tektonische Platten kollidieren. Jeder Vulkan hat eine einzigartige Zusammensetzung, die zu verschiedenen Umweltproblemen führen kann. Vulkanasche ist ein komplexes Partikelmaterial, das durch die Fragmentierung von Magma bei explosiven Eruptionen entsteht. Es enthält Mineralien, Silikatglas und Poren, seine Zusammensetzung und Eigenschaften sind jedoch bisher nur unzureichend definiert.

Aufgrund fehlender Daten haben sich Wissenschaftler auf grobe Näherungen und unzureichende Modelle verlassen, um die Aschezusammensetzung zu verstehen. Die Cornell-Forscher sammelten Ascheproben aus 40 Eruptionen und konzentrierten sich dabei auf Körner mit einer Größe von weniger als 45 Mikrometern, die leicht von atmosphärischen Winden transportiert werden können. Sie entdeckten erhebliche Unterschiede in der Aschezusammensetzung, basierend auf der Korngröße, der tektonischen Lage und der Chemie.

Mit kleiner werdender Korngröße enthielt die Asche höhere Anteile an kristalliner Kieselsäure und Salzen, die beim Einatmen gesundheitsschädlich sein können, während die Anteile an Glas und Eisenoxid abnahmen. Die Gruppe nutzte Röntgenbeugungs- und Rasterelektronenmikroskopietechniken, um die strukturellen Eigenschaften, den Mineralgehalt und die Morphologie der Ascheproben zu analysieren.

Die Ergebnisse zeigten, dass verschiedene Eruptionen unterschiedliche Mineralgehalte aufwiesen. Beispielsweise produzierte der Ausbruch des Mount Pinatubo auf den Philippinen im Jahr 1991 viel Feldspat und Amphibole, was auf eine erhebliche Schmelzentwicklung vor dem Ausbruch hindeutet. Im Gegensatz dazu waren die Tajogait-Ausbrüche im Jahr 2021 auf La Palma, Kanarische Inseln, Spanien, durch Feldspat, Klinopyroxen und Olivin gekennzeichnet, was auf eine minimale Entwicklung aus der Mantelquelle hindeutet.

Dieser umfassende Datensatz zur Zusammensetzung der Vulkanasche stellt eine wertvolle Ressource für das Verständnis der Auswirkungen von Vulkanausbrüchen auf die Systeme, die Infrastruktur und die menschliche Gesundheit der Erde dar. Die Forschung der Cornell University trägt dazu bei, die Wissenslücke zu schließen und ermöglicht eine bessere Modellierung und Vorhersage der Auswirkungen von Vulkanasche auf unseren Planeten.

Quellen:

– Wissenschaftliche Berichte (2023). DOI: 10.1038/s41598-023-41412-x