Neue Erkenntnisse zur globalen Verbreitung filamentöser Virusinfektionen in Korallen

Die Stony Coral Tissue Loss Disease (SCTLD) hat seit 2014 Korallenkolonien in der Karibik verwüstet und zu erheblichen Verlusten der Korallenpopulationen geführt. Während Forscher die Rolle von Bakterien bei STCLD untersucht haben, ist der Erreger noch unbekannt. Eine aktuelle Studie hat jedoch Licht auf einen weiteren potenziellen Auslöser der Krankheit geworfen: filamentöse Viren.

Ein Team von Wissenschaftlern untersuchte mithilfe der Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) das Vorhandensein von filamentösen virusähnlichen Partikeln (VLPs) in den endosymbiotischen Dinoflagellaten von Korallen, den sogenannten Symbiodiniaceae. Die Forscher analysierten pazifische Korallen, darunter Acropora hyacinthus und Porites cf lobata, und stellten fest, dass über 60 % der Symbiodiniaceae-Zellen (Gattung Cladocopium) VLPs enthielten. Interessanterweise war die Prävalenz von VLPs in Symbiodiniaceae aus Kolonien, die unter Hitzestress litten, höher.

Darüber hinaus ergab die Studie, dass aus A. hyacinthus ausgestoßene Symbiodiniaceae auch filamentöse VLPs enthielten und diese Zellen im Vergleich zu ihren Gegenstücken im Krankenhaus stärker abgebaut waren. Diese VLPs hatten eine Länge von etwa 150 bis 1500 Nanometern und einen Durchmesser von 16–37 Nanometern, was auf unterschiedliche Stadien in einem Replikationszyklus hinweist.

Entgegen früherer Annahmen wurden filamentöse VLPs nicht nur in von SCTLD betroffenen Korallen oder bestimmten Riffregionen beobachtet. Die Studie ergab filamentöse VLPs in verschiedenen Symbiodiniaceae-Linien, darunter Breviolum, Cladocopium und Durusdinium. Dieser Befund stellt die Annahme in Frage, dass filamentöse Viren ausschließlich in bestimmten Symbiodiniaceae-Gattungen vorkommen.

Während die Rolle filamentöser VLPs bei STCLD noch nicht eindeutig geklärt ist, legt diese Untersuchung nahe, dass diese Viren weit verbreitet sind und häufig Symbiodiniaceae infizieren. Um ihre Auswirkungen auf Korallenkolonien besser zu verstehen, sollten sich zukünftige Studien auf die genomische Charakterisierung dieser Viren und empirische Tests ihrer Auswirkungen auf Symbiodiniaceae konzentrieren.

Insgesamt liefert diese Studie neue Erkenntnisse über die weltweite Verbreitung filamentöser Virusinfektionen in Korallen. Durch die Aufklärung der Prävalenz und Vielfalt dieser Viren können Wissenschaftler ihre Rolle bei Korallenkrankheiten weiter erforschen und möglicherweise gezielte Interventionen entwickeln, um die Auswirkungen von SCTLD abzuschwächen.

