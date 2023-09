Aeolus: Vom Windprofilierungssatelliten zum Weltraumschrott

Aeolus, der Windprofilierungssatellit der ESA, befand sich fast fünf Jahre lang in der Umlaufbahn um die Erde, bevor er als Weltraummüll in seine letzte Phase eintrat. Der Satellit hatte seine Mission abgeschlossen und wurde in einem kontrollierten Wiedereintrittsprozess zur Erde zurückgebracht, der das Risiko von Trümmern und möglichen Kollisionen mit anderen Satelliten verringerte.

Internationale Vorschriften zur Eindämmung von Weltraummüll verlangen, dass Satelliten innerhalb von 25 Jahren nach Abschluss ihrer Mission zur Erde zurückgebracht werden. Die Rückkehr von Aeolus wurde durch die Nutzung der Erdatmosphäre beschleunigt, was dazu beitrug, dass Aeolus schneller zurückkehrte.

Während des unterstützten Wiedereintritts von Aeolus wurde das Risiko herabfallender Trümmer um den Faktor 150 reduziert und die Zeit, die Aeolus unkontrolliert im Orbit verbrachte, um einige Wochen verkürzt. Diese Maßnahmen wurden ergriffen, um das Risiko einer Kollision mit anderen Satelliten im Weltraum zu begrenzen.

Aeolus wurde am 28. Juli 2023, nachdem der letzte Befehl ausgeführt worden war, zu Trümmern, wodurch der Satellit nicht mehr kontrollierbar war. Das Flugkontrollteam passivierte den Satelliten und übergab ihn an das Space Debris Office der ESA, um seinen endgültigen Sinkflug zu verfolgen.

Mit dem Tracking and Imaging Radar (TIRA) am Fraunhofer FHR in Deutschland wurde Aeolus beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verfolgt. Es drang über der Antarktis wieder ein und löste sich schließlich weit entfernt von besiedelten Gebieten auf.

Die Missionsteams konnten Aeolus in seinen letzten Momenten beobachten und miterleben, wie es zu einem Feuerball in der Atmosphäre wurde, bevor es schließlich zerfiel. Dieses bemerkenswerte Beispiel für nachhaltige Raumfahrt und verantwortungsvollen Betrieb zeigt das Engagement, die sichere Entsorgung von Satelliten zu gewährleisten und die Risiken von Weltraummüll zu mindern.

Insgesamt lebt das Erbe von Aeolus weiter und ebnet den Weg für zukünftige Windprofilierungsmissionen und eine verantwortungsvolle Weltraumforschung.

