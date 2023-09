Beobachtung von fermionischen Quasiteilchen, die in der Nähe eines Quantenphasenübergangs verschwinden

Forscher haben zum ersten Mal beobachtet, wie fermionische Quasiteilchen in der Nähe eines Quantenphasenübergangs verschwinden. Fermionen sind Teilchen, aus denen Materie besteht, beispielsweise Elektronen. Diese Teilchen sind typischerweise nicht an Phasenübergängen beteiligt, da sie aufgrund der Naturgesetze nicht zerstört werden können. Bei Phasenübergängen, an denen Bosonen beteiligt sind, bei denen es sich um Teilchen handelt, die Wechselwirkungen vermitteln, nähern sich die Energieniveaus der Phasen mit fortschreitendem Übergang an.

Die Forscher führten ihre Studie mithilfe von Terahertz-Zeitbereichsspektroskopiemessungen an einer Verbindung namens YbRh2Si2 durch. In diesem Material bestehen die Quasiteilchen aus einer Kombination lokalisierter Elektronen in einem Isolator und beweglichen Elektronen in einem Metall. Diese überlagerten Elektronen haben eine effektive Masse, die viel größer ist als die eines normalen Elektrons.

Eine der einzigartigen Eigenschaften dieser Quasiteilchen besteht darin, dass sie im Gegensatz zu „normalen“ Elektronen während eines Phasenübergangs zerstört werden können. Diese Eigenschaft ermöglicht es ihnen, einen kontinuierlichen Übergang zu durchlaufen, ähnlich wie bei Bosonen. Durch die Analyse eines Parameters, der als kritischer Exponent bekannt ist, stellten die Forscher fest, dass die Wahrscheinlichkeit der Bildung dieser exotischen Zustände beim Phasenübergang zusammenbricht.

Das Team verwendete Terahertz-Strahlung, weil ihre Energieskalen den intrinsischen Energieskalen schwerer Fermionen ähneln. Wenn die Quasiteilchen durch Terahertz-Strahlung angeregt werden, zerfallen sie und verschwinden, wodurch ein Ungleichgewichtszustand entsteht. Das System kehrt dann auf natürliche Weise ins Gleichgewicht zurück, indem es nach einer gewissen Zeitverzögerung wieder mit Quasiteilchen auftaucht.

Diese Studie bietet einen neuen Ansatz zur Untersuchung von Vielteilchenkorrelationen in Quantenmaterialien wie Schwerfermionverbindungen. Es dient als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen zu Phasenübergängen in der Quantenwelt.

Quellen:

– Universität Bonn

– Naturphysik