Erforschung des Einflusses intensiver Röntgenimpulse auf Materialstrukturen

Seit über einem Jahrhundert verlassen sich Physiker auf die Röntgenstreuung, um die komplizierten Strukturen verschiedener Materialien zu untersuchen. In jüngster Zeit erfreuen sich Freie-Elektronen-Röntgenlaser (XFELs) aufgrund ihrer Fähigkeit, intensive Femtosekundenpulse auszusenden, zunehmender Beliebtheit. Es stellt sich jedoch die Frage: Wie wirken sich diese starken Impulse auf die Strukturen aus, die sie untersuchen sollen?

Eine Gruppe internationaler Forscher wollte Licht ins Dunkel bringen, indem sie ein Experiment mit einem Femtosekunden-XFEL durchführte, das sich auf eine Silizium-Nanokristallprobe konzentrierte. Ihre in Physical Review Letters veröffentlichten Ergebnisse zeigten einen signifikanten Rückgang der Röntgenbeugungsintensität, wenn die Strahlintensität einen bestimmten Schwellenwert überschritt. Durch Simulationen konnten sie die ersten Femtosekunden der Licht-Materie-Wechselwirkung aufdecken, die dazu führte, dass die Atome im Material durcheinander gerieten.

Bisher konzentrierten sich Studien zu Material-Puls-Wechselwirkungen in diesem Intensitätsbereich hauptsächlich auf Materialien in der Gasphase. Um diese Lücke zu schließen, führten die Wissenschaftler ihr Experiment in der SACLA-Anlage in Japan durch und bestrahlten 10 μm dicke Siliziumproben mit zwei unterschiedlichen Strahlintensitäten: 2.1 × 1016 W/cm2 und 4.6 × 1019 W/cm2. Interessanterweise beobachteten sie, dass die bei höheren Strahlintensitäten erzeugten Beugungsbilder bis zu 50 % dunkler waren als erwartet.

Die Autorin Beata Ziaja-Motyka vom Institut für Kernphysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften betonte, dass es zwar intuitiv anzunehmen sei, dass höhere Photonenzahlen zu klareren Beugungsbildern führen würden, es aber einen Schwellenwert gebe – etwa mehrere zehn Billionen Watt pro Quadratzentimeter – darüber hinaus wird das Beugungssignal schwächer.

Um dieses Paradox zu entschlüsseln, wandte sich das Forschungsteam Simulationen zu und entdeckte, dass die hochenergetischen Photonen (11.5 keV) aus den intensiven Pulsen nicht nur Valenzelektronen ausstoßen, sondern auch Elektronen aus tieferen Schalen, die näher am Atomkern liegen. Diese tiefen Schalenlöcher beeinflussen im Wesentlichen die „atomaren Streufaktoren“, die bei der Bestimmung der Beugungsergebnisse eine Rolle spielen. Bemerkenswerterweise findet die gesamte Ionisierung innerhalb der ersten 6 Femtosekunden der Licht-Materie-Wechselwirkung statt.

Das Team hofft, dass ihre Arbeit künftig den Weg für neue Anwendungen der hochintensiven XFEL-Strahlung ebnen wird, beispielsweise die Entwicklung innovativer optischer Geräte zur Pulsverkürzung im Röntgenbereich. Darüber hinaus könnte das Verständnis, wie verschiedene Atome auf ultraschnelle Röntgenpulse reagieren, die Genauigkeit der Rekonstruktion dreidimensionaler Atomstrukturen aus aufgezeichneten Beugungsbildern verbessern.

Häufig gestellte Fragen (FAQ)

Was ist Röntgenbeugung?

Unter Röntgenbeugung versteht man die Streuung von Röntgenstrahlen an der atomaren oder molekularen Struktur eines Materials, die es Wissenschaftlern ermöglicht, die Anordnung von Atomen oder Molekülen innerhalb eines Kristalls oder einer anderen kristallinen Substanz zu bestimmen.

Was ist ein Röntgen-Freie-Elektronen-Laser (XFEL)?

Ein Freie-Elektronen-Röntgenlaser (XFEL) ist ein Lasertyp, der hochintensive und kohärente Röntgenimpulse erzeugt. XFELs sind leistungsstarke Werkzeuge, die in der wissenschaftlichen Forschung zur Untersuchung der Struktur und Dynamik verschiedener Materialien eingesetzt werden.

Wie wirken sich intensive Röntgenpulse auf Materialstrukturen aus?

Intensive Röntgenpulse können erhebliche Veränderungen in der Struktur von Materialien hervorrufen. Im Fall dieser Studie sank die Intensität der Röntgenbeugung, wenn die Strahlintensität einen bestimmten Schwellenwert überschritt, was darauf hindeutet, dass die Atome im Material durcheinander geraten waren. Diese Erkenntnisse tragen zu unserem Verständnis der Wechselwirkung von Materialien mit intensiven Röntgenpulsen bei und können möglicherweise zu neuen Anwendungen in Bereichen wie der Pulsverkürzung und der 3D-Rekonstruktion atomarer Strukturen führen.