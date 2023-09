Astrophysiker entdecken schnelle Verbrauchsrate supermassiver Schwarzer Löcher

By

Eine bahnbrechende Studie der Northwestern University hat bisherige Annahmen über die Nahrungsgewohnheiten supermassiver Schwarzer Löcher in Frage gestellt. Entgegen der Annahme, dass diese Schwarzen Löcher Materie langsam verbrauchen, zeigen neue hochauflösende 3D-Simulationen, dass sie tatsächlich eine viel schnellere Verbrauchsrate aufweisen.

Die Studie zeigt, dass rotierende Schwarze Löcher die Raumzeit um sie herum verzerren und dazu führen, dass der als Akkretionsscheibe bekannte Gasstrudel auseinandergerissen wird. Durch diesen Prozess entstehen innere und äußere Unterplatten, wobei die Schwarzen Löcher zuerst die innere Unterplatte verbrauchen. Trümmer von der äußeren Unterscheibe strömen dann kaskadierend nach innen, füllen den Hohlraum, den der verbrauchte innere Ring hinterlassen hat, und lösen einen weiteren Verbrauchszyklus aus. Diese neue Forschung zeigt, dass der Prozess des Essens und Wiederauffüllens überraschend schnell abläuft und nur wenige Monate dauert.

Die schnellen Verbrauchszyklen supermassiver Schwarzer Löcher könnten das unregelmäßige Verhalten bestimmter Objekte am Nachthimmel, wie zum Beispiel Quasare, erklären. Quasare sind dafür bekannt, dass sie plötzlich aufflammen und dann ohne Erklärung verschwinden. Die Studie legt nahe, dass die bei diesen Objekten beobachteten drastischen Helligkeitsschwankungen auf die Zerstörung und Wiederauffüllung der inneren Bereiche der Akkretionsscheibe zurückzuführen sein könnten.

Frühere Theorien über Akkretionsscheiben hatten Mühe, ihre intermittierende Helligkeit und plötzliche Abschwächung zu erklären. Die Annahme, dass Gas und Teilchen Schwarze Löcher in derselben Ebene und Richtung umkreisen wie der Spin des Schwarzen Lochs, hat ihr Verhalten zu stark vereinfacht. Die neuen Simulationen zeigen jedoch, dass die Region um Schwarze Löcher äußerst chaotisch und turbulent ist.

Die Simulationen berücksichtigten Gasdynamik, Magnetismus und allgemeine Relativitätstheorie und verdeutlichten die Auswirkungen des Frame-Dragging. Rotierende Schwarze Löcher ziehen den Raum um sie herum mit sich, wodurch Gas aus verschiedenen Teilen der Scheibe kollidiert und näher an das Schwarze Loch herangetrieben wird. Diese Kollision erzeugt helle Schocks, die Material in Richtung des Schwarzen Lochs schieben.

Wenn die Verformung der Akkretionsscheibe stärker wird, beginnt sich der innerste Bereich vom Rest der Scheibe zu lösen und unabhängig zu wackeln. Dies führt zum Zerreißen und Aufspalten der inneren und äußeren Teilscheiben, was den Fressrausch auslöst. Material von der äußeren Scheibe kaskadiert auf die innere Scheibe und treibt sie zum Verbrauch näher an das Schwarze Loch heran. Die Schwerkraft des Schwarzen Lochs zieht dann Gas aus dem äußeren Bereich an, um den zuvor entleerten inneren Bereich wieder aufzufüllen.

Dieses neue Verständnis der schnellen Verbrauchsrate supermassiver Schwarzer Löcher könnte Einblicke in das mysteriöse Phänomen der Quasare mit wechselndem Aussehen liefern. Diese Quasare wechseln in relativ kurzer Zeit zwischen hellen und dunklen Zuständen. Klassische Theorien haben Schwierigkeiten, das bei diesen Objekten beobachtete schnelle Verschwinden und Wiederauffüllen der Helligkeit zu erklären.

Die von der Northwestern University durchgeführte Studie beleuchtet die komplexe Dynamik supermassiver Schwarzer Löcher und ihrer Akkretionsscheiben, stellt bisherige Annahmen in Frage und ermöglicht ein tieferes Verständnis der extremsten Objekte im Universum.

