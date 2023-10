Die lebende Biologie von Dinosaurierfedern verstehen

Forschern des SLAC National Accelerator Laboratory ist ein bedeutender Durchbruch beim Verständnis der lebenden Biologie von Dinosaurierfedern gelungen. In einem kürzlich in Nature Ecology & Evolution veröffentlichten Artikel enthüllte das Team, dass die Federn alter Dinosaurier im Gegensatz zu früheren Annahmen eine bemerkenswerte chemische Ähnlichkeit mit den Federn moderner Vögel aufweisen.

Die Hauptautorin Tiffany Slater, Postdoktorandin am University College Cork in Irland, erklärt, dass ihre Ergebnisse die traditionelle Abhängigkeit von versteinerten Knochen zum Verständnis von Dinosauriern in Frage stellen. Mithilfe eines Synchrotrons, einem Teilchenbeschleuniger, der hochintensive Röntgenstrahlen erzeugt, konnte das Team die Probe analysieren und Einblicke in die Struktur, Funktion und den molekularen Aufbau der Federn gewinnen.

Um eine Versteinerung zu simulieren, erhitzte Slater Federn moderner Vögel, etwa von Hühnern, auf die Temperaturen, die bei der Bestattung herrschen. Dieser Prozess half den Forschern zu verstehen, wie Proteine ​​im Laufe der Zeit abgebaut werden, und ermöglichte so genauere Rückschlüsse auf die molekulare Zusammensetzung von Dinosauriern.

Die Studie unterstützt auch den vorherrschenden wissenschaftlichen Konsens, dass Vögel von Dinosauriern abstammen. Mary Schweitzer, emeritierte Professorin an der North Carolina State University, erklärt, dass das Verständnis der Vergangenheit entscheidend für Vorhersagen über die Zukunft ist. Daher stärkt diese Forschung nicht nur unser Verständnis der Vogelevolution, sondern liefert auch wertvolle Daten für den wissenschaftlichen Fortschritt.

Die Bedeutung dieser Arbeit geht über die wissenschaftliche Gemeinschaft hinaus. Slater betont die Auswirkungen, die es haben kann, Menschen jeden Alters für die Wissenschaft zu begeistern. Sie erklärt, dass die Paläontologie die Faszination und Neugier kleiner Kinder und Erwachsener gleichermaßen weckt und sie zu einer Einstiegswissenschaft macht, die zu weiteren Erkundungen und Interesse an wissenschaftlicher Forschung anregen kann.

Obwohl diese Studie einen wichtigen Meilenstein darstellt, wirft sie für das Forschungsteam auch neue Fragen auf. Eines ihrer Hauptziele besteht darin, festzustellen, ob die Chemie von Fossilien die Chemie des lebenden Organismus widerspiegeln kann. Durch die Entschlüsselung der lebenden Biologie von Dinosauriern anhand ihrer Federn ebnet diese Forschung den Weg für zukünftige Entdeckungen und ein tieferes Verständnis dieser uralten Kreaturen.

Quellen:

– Naturökologie und Evolution – 21. September 2020

– SLAC National Accelerator Laboratory Journal

– University College Cork