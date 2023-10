Die umstrittene Zulassung eines Antipsychotikums durch die FDA gibt Anlass zur Sorge

By

Eine aktuelle Entscheidung der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA), die Zulassung des Antipsychotikums Brexpiprazol (Rexulti) für ältere Demenzpatienten zu beschleunigen, hat Kontroversen ausgelöst. Trotz minimaler klinischer Vorteile und eines erhöhten Sterberisikos im Zusammenhang mit dem Medikament wurden Bedenken hinsichtlich der Zulassungsstandards der FDA und des Einflusses kommerzieller Interessen auf Patienteninteressengruppen geäußert.

Die Untersuchung des Schaden-Nutzen-Verhältnisses von Rexulti wirft ernsthafte Fragen auf. Das Medikament zeigte im Test keine signifikante therapeutische Wirkung und es wurde festgestellt, dass es mit einem erhöhten Sterblichkeitsrisiko verbunden ist. Rexulti ist jedoch das erste von der FDA zugelassene Antipsychotikum zur Behandlung von Unruhe bei älteren Patienten mit Demenz.

Eine der größten Bedenken im Zusammenhang mit dieser Entscheidung ist der finanzielle Nutzen, den sie den Pharmaunternehmen bringen könnte. Bei Kosten von rund 1,400 US-Dollar pro Monat rechnen die Rexulti-Hersteller Otsuka und Lundbeck mit einem zusätzlichen Jahresumsatz von einer Milliarde US-Dollar. Der investigative Journalist Robert Whitaker argumentiert in einem kürzlich im BMJ veröffentlichten Artikel, dass es ernsthafte Fragen zum Schaden-Nutzen-Verhältnis dieser Droge gibt.

Die Zulassung von Rexulti könnte auch die jahrelangen Bemühungen der US-amerikanischen Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS) zur Reduzierung des Off-Label-Einsatzes von Antipsychotika in Pflegeheimen zunichte machen. Das Medikament trägt eine „Boxed Warning“, die schwerwiegendste Art von Warnung der FDA, hinsichtlich des erhöhten Todesrisikos. Die drei Studien vor der Zulassung zeigten, dass die Sterblichkeitsrate bei den Patienten, denen Brexpiprazol verabreicht wurde, viermal höher war als bei denen, denen ein Placebo verabreicht wurde.

Die Gesundheitsforscherin von Public Citizen, Nina Zeldes, äußerte ihre Besorgnis über die Zulassung und erklärte, dass „die geringen Vorteile die schwerwiegenden Sicherheitsbedenken nicht überwiegen“. Professor Lon Schneider von der University of Southern California stellte außerdem fest, dass die Ergebnisse der Brexpiprazol-Studien denen früherer Studien mit Antipsychotika bei Alzheimer-Patienten ähnelten.

Es bestehen Bedenken, dass die aktuellen Zulassungsstandards der FDA niedriger sein könnten als vor 20 Jahren. Patientenvertretungen wie die Alliance for Aging Research und Leaders Engage on Alzheimer's Research (LEAD) haben die Zulassung von Brexpiprazol unterstützt. Es ist jedoch erwähnenswert, dass einige dieser Gruppen Mittel von Pharmaunternehmen erhalten, darunter auch von denen, die an der Herstellung von Rexulti beteiligt sind.

Die Entscheidung der FDA hat Fragen zum Einfluss kommerzieller Interessen auf Arzneimittelzulassungen und zur Notwendigkeit eines robusteren Bewertungsprozesses aufgeworfen. Die laufenden Bemühungen des CMS, die unnötige Verschreibung von Antipsychotika in Pflegeheimen zu reduzieren, stehen möglicherweise im Widerspruch zu den Marketingbemühungen, die wahrscheinlich auf die Zulassung von Brexpiprazol folgen werden.

