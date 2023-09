Die FCC verlangt, dass sich Satellitenkonstellationen mit Astronomen abstimmen, um Störungen zu minimieren

By

Die Federal Communications Commission (FCC) hat die Lizenzen von Iceye und Planet, zwei Betreibern von Satellitenkonstellationen, aktualisiert und verlangt nun von ihnen, mit Astronomen zusammenzuarbeiten, um die Auswirkungen ihrer Satelliten auf die bodengestützte Astronomie abzumildern. Iceye fügte seiner Konstellation acht Satelliten hinzu, während Planet sieben seiner kommenden hochauflösenden Bildgebungssatelliten Pelican hinzufügte. Beide Unternehmen müssen sich nun mit der National Science Foundation (NSF) abstimmen, um eine für beide Seiten akzeptable Vereinbarung zu treffen, um die Auswirkungen ihrer Satelliten auf die optische bodengestützte Astronomie zu minimieren.

Diese jüngste Vereinbarung folgt den Anforderungen der FCC an SpaceX, das freiwillig eine Koordinierungsvereinbarung mit der NSF ausgearbeitet hatte, um Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen seiner Starlink-Konstellation auf die Astronomie auszuräumen. Während einzelne Konstellationen wie Iceye und Planet's keine großen Risiken darstellen, befürchten Astronomen, dass der Gesamteffekt mehrerer großer Konstellationen astronomische Beobachtungen beeinträchtigen könnte.

Astronomen arbeiten aktiv mit SpaceX und anderen Unternehmen zusammen, um die Helligkeit von Satelliten, einschließlich Starlink, zu reduzieren und so deren Auswirkungen auf die Astronomie zu minimieren. Ziel ist es sicherzustellen, dass Satellitenkonstellationen nicht heller als die Stärke 7 sind. Die NSF arbeitet außerdem an Koordinierungsvereinbarungen mit OneWeb und Amazon für deren Konstellationen. Die OneWeb-Vereinbarung ist abgeschlossen, während sich die Gespräche mit Amazons Kuiper-Konstellation in der Endphase befinden.

Astronomen haben die FCC dafür gelobt, dass sie auf ihre Bedenken eingegangen ist, und würdigen die Bemühungen der Satellitenunternehmen, Störungen abzuschwächen. Diese Zusammenarbeit zwischen Satellitenkonstellationen und der Astronomie-Community wird für zukünftige Systeme fortgesetzt, einschließlich Konstellationen der zweiten Generation, die von Unternehmen wie OneWeb geplant werden.

