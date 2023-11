Jenseits der Schmetterlingssicht: Revolutionärer UV-Bildgebungssensor bietet neue Einblicke

By

Forscher der University of Illinois Urbana-Champaign haben einen bahnbrechenden Bildsensor vorgestellt, der von der unglaublichen UV-Wahrnehmung von Schmetterlingen inspiriert ist. Dieser innovative Sensor verfügt über die bemerkenswerte Fähigkeit, in den UV-Bereich zu „sehen“ und eröffnet so eine neue Welt von Möglichkeiten, die einst für das menschliche Auge unsichtbar waren.

Um den UV-Sensormechanismus von Schmetterlingen nachzubilden, verwendete das Forschungsteam eine Kombination aus gestapelten Fotodioden und Perowskit-Nanokristallen (PNCs). Diese Spitzentechnologie ermöglicht es dem Sensor, verschiedene UV-Wellenlängen abzubilden und so eine Fülle von Informationen bereitzustellen, die bisher dem Blick verborgen blieben. Durch die Nutzung der spektralen Signaturen biomedizinischer Marker wie Aminosäuren kann dieser Bildsensor sogar zwischen Krebszellen und normalen Zellen mit einer erstaunlichen Zuverlässigkeit von 99 % unterscheiden.

Während Menschen über ein trichromatisches Sehvermögen mit drei Photorezeptoren zur Farbwahrnehmung verfügen, verfügen Schmetterlinge über Facettenaugen mit sechs oder mehr Photorezeptorklassen, von denen jede eine unterschiedliche Empfindlichkeit gegenüber unterschiedlichen Spektren aufweist. Dieser Vorteil ermöglicht es ihnen, ein breiteres Farbspektrum wahrzunehmen, einschließlich Ultraviolett und Violett, die für uns normalerweise unsichtbar sind. Darüber hinaus besitzen Schmetterlinge fluoreszierende Pigmente, die UV-Licht in sichtbares Licht umwandeln und es so für ihre Photorezeptoren leicht erkennbar machen.

Um diesen UV-Sensormechanismus nachzuahmen, integrierten die Forscher eine dünne Schicht aus PNCs mit einer abgestuften Anordnung von Silizium-Fotodioden. PNCs, bei denen es sich um Halbleiter-Nanokristalle handelt, verfügen über außergewöhnliche Eigenschaften, die sie ideal für die Erkennung von UV-Strahlen und noch niedrigeren Wellenlängen machen, die herkömmliche Siliziumdetektoren nicht erfassen können. Die PNC-Schicht absorbiert UV-Photonen und emittiert sichtbares grünes Licht, das dann von den mehrstufigen Silizium-Fotodioden erfasst wird. Durch Signalverarbeitung kann der Bildsensor UV-Signaturen erfolgreich kartieren und identifizieren.

Die Auswirkungen dieser revolutionären Technologie gehen weit über den Bereich des Gesundheitswesens hinaus. Während die Fähigkeit des Sensors, Krebszellen von gesunden Zellen zu unterscheiden, zweifellos transformativ ist, birgt er auch in verschiedenen Bereichen wie der Biologie ein enormes Potenzial. Viele Arten außer Schmetterlingen besitzen die Fähigkeit, UV-Licht wahrzunehmen. Daher eröffnet dieser UV-Bildsensor spannende Möglichkeiten für die wissenschaftliche Forschung und Erkundung und erschließt bisher unbekannte Gebiete.

FAQ

F: Wie funktioniert der UV-Bildsensor?

A: Dieser Sensor kombiniert gestapelte Fotodioden und Perowskit-Nanokristalle, um UV-Licht einzufangen. Die Nanokristalle absorbieren UV-Photonen und emittieren sichtbares grünes Licht, das dann von den Silizium-Fotodioden erfasst wird.

F: Kann diese Bildgebungstechnologie Krebszellen von normalen Zellen unterscheiden?

A: Ja, mit einem außergewöhnlichen Konfidenzniveau von 99 % kann der Bildsensor zwischen Krebszellen und normalen Zellen unterscheiden, indem er die spektralen Signaturen von Biomarkern wie Aminosäuren nutzt.

F: Welche Vorteile haben Schmetterlinge bei der UV-Wahrnehmung?

A: Schmetterlinge besitzen Facettenaugen mit mehreren Photorezeptorklassen, die es ihnen ermöglichen, ein breiteres Farbspektrum, einschließlich UV- und Violettfarben, wahrzunehmen. Sie verfügen außerdem über fluoreszierende Pigmente, die UV-Licht in sichtbares Licht umwandeln, damit sie von ihren Photorezeptoren leicht erkannt werden können.

F: Welchen Nutzen kann diese Technologie Chirurgen während der Operation bieten?

A: Dieser Bildsensor kann Chirurgen dabei unterstützen, das Ausmaß der Gewebeentfernung zu bestimmen, die für klare Ränder um Krebstumoren erforderlich ist. Es liefert Echtzeitinformationen, die eine fundierte Entscheidungsfindung erleichtern.

F: Gibt es andere Anwendungen für die UV-Bildgebung außerhalb des Gesundheitswesens?

A: Absolut. Neben dem Gesundheitswesen bietet die UV-Bildgebungstechnologie auch in verschiedenen Bereichen, einschließlich der Biologie, ein enormes Anwendungspotenzial. Viele Arten außer Schmetterlingen können im UV-Bereich sehen, und diese Technologie bietet faszinierende Möglichkeiten für Forscher, die diese Arten untersuchen.