Die New Horizons-Mission der NASA setzt die Sammlung heliophysikalischer Daten fort

By

Die NASA hat angekündigt, dass die New Horizons-Mission über ihren ursprünglichen Plan hinaus fortgesetzt wird, wobei der Schwerpunkt auf der Sammlung einzigartiger heliophysikalischer Daten ab 2025 liegt. Diese erweiterte Mission wird es der Raumsonde ermöglichen, den Kuipergürtel zu verlassen, wo sie die äußeren Bereiche des Planeten erkundet hat Solarsystem seit seiner Einführung im Jahr 2006.

Die Entscheidung, die New Horizons-Mission zu verlängern, wurde durch die einzigartige Position der Raumsonde in unserem Sonnensystem und die Möglichkeiten, die sie für wichtige heliophysikalische Forschung bietet, bestimmt. Die Mission wird hauptsächlich von der Planetary Science Division der NASA finanziert und gemeinsam von den Heliophysics und Planetary Science Divisionen der NASA verwaltet.

Während der Wissenschaft derzeit keine erreichbaren Objekte des Kuipergürtels bekannt sind, sieht der neue Plan die Möglichkeit eines zukünftigen nahen Vorbeiflugs vor, sollte eines identifiziert werden. Darüber hinaus wird die erweiterte Mission dazu beitragen, Treibstoff zu sparen und die betriebliche Komplexität zu verringern, während nach einem überzeugenden Vorbeiflugkandidaten gesucht wird.

Die Raumsonde New Horizons, entworfen, gebaut und betrieben vom Applied Physics Laboratory der Johns Hopkins University, hat eine entscheidende Rolle für unser Verständnis des äußeren Sonnensystems gespielt. Es führte 2015 einen Vorbeiflug an Pluto durch und besuchte später das Kuipergürtel-Objekt Arrokoth. Das Southwest Research Institute ist für die Leitung der Mission und die Leitung des Wissenschaftsteams verantwortlich.

Die Fortsetzung der New Horizons-Mission wird wertvolle Daten für die heliophysikalische Forschung liefern und unser Wissen über das Sonnensystem weiter erweitern. Es zeigt das Engagement der NASA für Erforschung und Entdeckung sowohl in der wissenschaftlichen Gemeinschaft als auch in der Öffentlichkeit.

Quellen:

- NASA