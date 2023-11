Faszinierende Simulationen reproduzieren den atmosphärischen Einsturz in Eisriesen

Wissenschaftlern ist es gelungen, die einzigartige atmosphärische Zusammensetzung der Eisriesenplaneten Uranus und Neptun nachzubilden, um ein tiefes Eintauchen in ihre Tiefen zu simulieren. Die europäischen Stoßwellenrohre und Plasmaanlagen wurden hierfür entsprechend angepasst und erreichten Geschwindigkeiten von bis zu 19 km/s. Auch wenn diese Geschwindigkeiten nicht genau den Geschwindigkeiten entsprechen, die Sonden in diesen Gasriesen erreichen würden, war die Testkampagne ein Schritt zum Verständnis der extremen Bedingungen, denen zukünftige Atmosphäressonden ausgesetzt sein könnten.

Die Tests fanden im Hyperschall-Plasma-T6-Stalker-Tunnel der Universität Oxford in Großbritannien und in den Plasma-Windkanälen der High Enthalpy Flow Diagnostics Group der Universität Stuttgart in Deutschland statt. Diese Einrichtungen wurden verwendet, um die atmosphärischen Umgebungen von Uranus und Neptun nachzubilden. Durch die genaue Reproduktion dieser Bedingungen können Wissenschaftler mit der Entwicklung leistungsstarker Wärmeschutzsysteme beginnen, die den hohen Drücken und Temperaturen beim Eintritt in die Atmosphäre standhalten.

Uranus und Neptun, zwei der äußeren Gasriesen unseres Sonnensystems, wurden nur durch Fernerkundung von menschlichen Raumfahrzeugen erforscht. Obwohl diese Planeten eine ähnliche Größe wie Jupiter und Saturn haben, weisen sie unterschiedliche Eigenschaften auf. Unter ihren Oberflächenwolken besitzen sie überkritische flüssige Ozeane, die aus schwereren Elementen bestehen, die erheblich zu ihrer Masse beitragen. Beide Planeten haben auch Methan in ihrer Atmosphäre, was ihnen ihr charakteristisches blaues Aussehen verleiht.

Zukünftige Missionen der NASA und der ESA zu Uranus und Neptun werden in Betracht gezogen, und eine Atmosphärensonde, ähnlich der, die bei der Galileo-Mission der NASA zum Jupiter verwendet wurde, steht ganz oben auf der Liste der wissenschaftlichen Prioritäten. Die extremen Bedingungen in der Atmosphäre dieser Eisriesen stellen jedoch eine Herausforderung für die Entwicklung einer Sonde dar, die den Drücken und Temperaturen standhalten kann, denen sie während ihrer Reise ausgesetzt ist.

Die von den Forschern durchgeführten erfolgreichen Simulationen ebnen den Weg für weitere Fortschritte beim Verständnis der atmosphärischen Zusammensetzungen und Geschwindigkeiten, die bei der Erforschung des Planeten eine Rolle spielen. Im weiteren Verlauf der Forschung wird der Schwerpunkt auf die Erweiterung der erreichbaren simulierten Geschwindigkeiten gelegt, um die Bedingungen, denen künftige Sonden voraussichtlich begegnen werden, besser nachzubilden.

FAQ

1. Warum wurden Uranus und Neptun nicht mit von Menschen gebauten Raumschiffen erforscht?

Uranus und Neptun wurden nicht direkt von von Menschen gebauten Raumfahrzeugen durch Landungen oder atmosphärische Sonden erforscht. Die Fernerkundung hat jedoch wertvolle Informationen über diese Eisriesenplaneten geliefert.

2. Was unterscheidet Uranus und Neptun von anderen Gasriesen wie Jupiter und Saturn?

Während Uranus und Neptun wie Jupiter und Saturn Wasserstoff- und Heliumatmosphären haben, enthalten sie auch erhebliche Mengen schwererer Elemente in Form überkritischer flüssiger Ozeane unter ihren Oberflächenwolken. Darüber hinaus verleiht ihnen das in ihrer Atmosphäre vorhandene Methan ihr charakteristisches blaues Aussehen.

3. Welche Bedeutung hat die Simulation atmosphärischer Stürze in Eisriesen?

Die Simulation atmosphärischer Stürze in Eisriesen wie Uranus und Neptun ermöglicht es Wissenschaftlern, die extremen Bedingungen zu verstehen, denen zukünftige Atmosphäressonden ausgesetzt sein könnten. Durch die genaue Reproduktion der atmosphärischen Zusammensetzung und Geschwindigkeiten können Forscher leistungsstarke Wärmeschutzsysteme entwickeln, die den Drücken und Temperaturen beim Eintritt in die Atmosphäre standhalten.