SpaceX startet 22 Satelliten, während die FAA eine neue Regel zur Reduzierung von Weltraumschrott vorschlägt

SpaceX hat 22 Satelliten seiner Starlink-„Konstellation“ erfolgreich in eine erdnahe Umlaufbahn gebracht. Die Satelliten wurden von einer Falcon-9-Rakete von der Cape Canaveral Space Force Station in Florida ins All geschickt. Die erste Trägerrakete der Rakete landete erfolgreich auf einem Lastkahn im Meer. Bei dieser Mission handelte es sich um den 17. Flug des Boosters der ersten Stufe, der zuvor bereits verschiedene Nutzlasten gestartet hatte, darunter GPS- und Starlink-Missionen.

Kurz nach diesem Start kündigte die Federal Aviation Administration (FAA) einen Regelvorschlag an, der darauf abzielt, das Wachstum von Trümmern in der Umlaufbahn bei kommerziellen Raumflügen zu begrenzen. Ziel der FAA ist es, das Risiko von Kollisionen mit Raumfahrzeugen und Satelliten zu minimieren und eine nachhaltige Weltraumumgebung zu fördern. Trümmer aus der Umlaufbahn stellen eine Bedrohung für die bemannte Raumfahrt und Satellitendienste wie Kommunikation und Wetterüberwachung dar.

Die vorgeschlagene Regel würde Unternehmen wie SpaceX dazu verpflichten, die Oberstufen ihrer Raketen auf eine von fünf Arten zu entsorgen. Sie müssten einen kontrollierten Eintritt durchführen, die Oberstufe in eine weniger überfüllte Lager- oder Friedhofsumlaufbahn bringen, sie auf eine Erdumlaufbahn schicken, die Trümmer innerhalb von fünf Jahren durch aktive Trümmerbeseitigung entfernen oder eine unkontrollierte atmosphärische Entsorgung durchführen. Ziel der FAA ist es, das Risiko für Menschen am Boden und im Flug zu verringern, indem sie den unkontrollierten Wiedereintritt von Oberstufen begrenzt.

Die von der FAA vorgeschlagene Regel steht im Einklang mit den eigenen Praktiken der US-Regierung zur Eindämmung von Trümmern im Orbit für ihre Weltraummissionen. Es wird bald im Bundesregister veröffentlicht, wodurch eine 90-tägige öffentliche Kommentierungsfrist beginnt. Im Juli gab es über 23,000 orbitale Objekte, die größer als etwa zehn Zoll waren. Die Notwendigkeit eines verantwortungsvollen Umgangs mit Weltraummüll wurde durch Vorfälle wie die Entdeckung von SpaceX-Trümmern in den Snowy Mountains und eine unbemannte Raketenexplosion im April deutlich, die dazu führte, dass Trümmer in der Nähe einer kleinen Stadt herabstürzten.

