Das Geheimnis der fehlenden Weißen Zwerge im Hyaden-Sternhaufen

Der Hyaden-Sternhaufen, der nur 153 Lichtjahre von der Erde entfernt liegt, fasziniert Astronomen seit langem aufgrund seiner Nähe und Zugänglichkeit. Eine Besonderheit des Sternhaufens ist jedoch das offensichtliche Fehlen weißer Zwerge. Im Gegensatz zu vielen Sternhaufen enthalten die Hyaden in ihrem Kern nur acht Weiße Zwerge, was die Neugier auf ihre Abwesenheit und ihren Aufenthaltsort weckt.

In einer aktuellen Studie mit dem Titel „An Extremely Massive White Dwarf Escaped From the Hyades Star Cluster“ gingen Forscher der University of British Columbia diesem Rätsel nach. Die Forscher untersuchten den Mangel an Weißen Zwergen im Hyades-Cluster, um Einblicke in seine Geschichte und Entwicklung zu gewinnen.

Offene Sternhaufen wie die Hyaden sind relativ locker gebunden, was bedeutet, dass sie im Laufe der Zeit durch verschiedene Wechselwirkungen Sterne verlieren können. Durch die Identifizierung von aus dem Sternhaufen ausgestoßenen Sternen, insbesondere Weißen Zwergen, hofften die Forscher, die Geschichte des Sternhaufens rekonstruieren zu können.

Um ihre Untersuchung zu unterstützen, nutzte das Team Daten der Raumsonde Gaia der Europäischen Weltraumorganisation, die über 1 Milliarde Sterne in der Milchstraße verfolgt hat. Durch ihre Analyse identifizierten sie drei ultramassereiche Weiße Zwerge, deren Kinematik darauf hindeutet, dass sie möglicherweise aus dem Hyaden-Cluster stammen. Von diesen drei Kandidaten ragte ein Weißer Zwerg als höchstwahrscheinlicher Ausreißer heraus.

Weiße Zwerge sind Überreste von Sternen, deren Fusionsbrennstoff aufgebraucht ist. Sie sind unglaublich dichte Objekte mit einer Masse, die der der Sonne ähnelt, aber einer Größe, die mit der der Erde vergleichbar ist. Die meisten Sterne in der Milchstraße entwickeln sich schließlich zu Weißen Zwergen, deren Masse durch die Chandrasekhar-Grenze bestimmt wird. Wenn ein Weißer Zwerg diese Grenze überschreitet, typischerweise indem er Masse von einem binären Begleiter ansammelt, kann er eine Supernova vom Typ 1a auslösen.

Der entkommene Weiße Zwerg der Hyaden ist von besonderem Interesse, da er mit einer Masse von 1.317 Sonnenmassen in die Kategorie der ultramassereichen Weißen Zwerge fällt. Diese Masse liegt über der Chandrasekhar-Grenze, übertrifft aber die durchschnittliche Masse typischer Weißer Zwerge. Die Forscher glauben, dass dieser ultramassereiche Weiße Zwerg von einem einzigen Vorläuferstern stammt, was ihn zu einem einzigartigen Ausreißer in der Erforschung von Weißen Zwergen macht.

Während das Rätsel um die fehlenden Weißen Zwerge im Hyaden-Sternhaufen weiterhin besteht, bietet diese neue Studie wertvolle Erkenntnisse und wirft weitere Fragen zur Entwicklung des Sternhaufens auf. Während Astronomen weiterhin die Geheimnisse dieses Sternhaufens lüften, dient er als Maßstab für das Verständnis von Sternhaufen und ihren vielfältigen Populationen.

