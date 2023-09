Eine nahegelegene Supernova stellt die Standardtheorie der Sternentwicklung in Frage

Eine kürzlich entdeckte Supernova, SN 2023ixf, hat Astronomen mit ihrem Verhalten überrascht und die Standardtheorie der Sternentwicklung in Frage gestellt. Diese Supernova vom Typ II wurde vom Amateurastronomen Kōichi Itagaki aus Yamagata, Japan, entdeckt und liefert wertvolle Daten für Wissenschaftler, die den Tod massereicher Sterne untersuchen.

Typ-II-Supernovae oder Kernkollaps-Supernovae treten auf, wenn Rote Überriesen unter ihrer eigenen Schwerkraft kollabieren und explodieren. Auf SN 2023ixf, das sich in der Pinwheel-Galaxie etwa 20 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt befindet, passt diese Beschreibung. Nachfolgebeobachtungen von Astronomen am Zentrum für Astrophysik | Harvard & Smithsonian haben unerwartetes Verhalten aufgedeckt.

Typischerweise erzeugen Kernkollaps-Supernovae einen Lichtausbruch, der als Schockausbruch bezeichnet wird, wenn die Schockwelle der Explosion den äußeren Rand des Sterns erreicht. SN 2023ixf zeigte jedoch einen verzögerten Schockausbruch, der den Erwartungen widersprach. Laut einer in The Astrophysical Journal Letters veröffentlichten Studie ist diese Verzögerung ein Beweis für dichtes Material aus dem jüngsten Massenverlust, was für Supernovae vom Typ II ungewöhnlich ist. Die Beobachtungen zeigten auch einen erheblichen Massenverlust, fast so viel wie die Masse der Sonne, im Jahr vor der Explosion.

Der verzögerte Schockausbruch deutet auf eine mögliche Instabilität in den letzten Lebensjahren eines Sterns hin, die zu einem extremen Massenverlust führen kann. Dies könnte mit dem Abbrennen massereicher Elemente wie Silizium im Kern des Sterns zusammenhängen. Zusätzliche Millimeterwellenbeobachtungen, die vom Center for Astrophysics mit dem Submillimeter Array durchgeführt wurden, verfolgten die Kollision zwischen den Supernova-Trümmern und dem dichten Material, das vor der Explosion verloren ging.

Die Entdeckung und Untersuchung von Supernovae, wenn sie jung und in der Nähe sind, ist entscheidend für das Verständnis des Verhaltens massereicher Sterne in den letzten Jahren vor ihrer Explosion. Die Partnerschaft zwischen Amateur- und Profiastronomen spielte eine entscheidende Rolle bei der Entdeckung und Nachverfolgung von SN 2023ixf und ermöglichte ein tieferes Verständnis der Sternentwicklung und Supernova-Explosionen.

