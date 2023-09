Extreme Hitze könnte laut Studie in 250 Millionen Jahren zum Aussterben von Säugetieren führen

By

Eine aktuelle Studie legt nahe, dass extreme Hitze, die durch die Verschmelzung der Kontinente der Erde zu einem Superkontinent verursacht wird, in 250 Millionen Jahren zum Aussterben aller Säugetiere, einschließlich des Menschen, führen könnte. Die Studie nutzte Supercomputer-Klimamodelle, um die zukünftigen Auswirkungen tektonischer Bewegungen und erhöhter Kohlendioxid (CO2)-Emissionen auf dem Planeten vorherzusagen.

Beim Verschmelzen der Kontinente werden durch Vulkanausbrüche große Mengen CO2 in die Atmosphäre freigesetzt, was zu einer deutlichen Erwärmung des Planeten führt. Dieser Temperaturanstieg würde eine unbewohnbare Umgebung für Säugetiere schaffen, da sie besser an kaltes Klima angepasst sind und mit extremer Hitze nur schwer zurechtkommen. Der zukünftige Superkontinent wäre weitgehend unwirtlich, da nur 8 bis 16 % seiner Landfläche bewohnbar wären.

Dr. Alexander Farnsworth, der Hauptautor der Studie von der Universität Bristol, erklärte, dass die kombinierten Auswirkungen von Kontinentalität, heißerer Sonne und erhöhtem CO2-Gehalt zu Temperaturen zwischen 40 und 50 °C führen würden, was es Säugetieren unmöglich machen würde, Nahrung zu finden und Wasserquellen. Menschen wären wie andere Lebewesen nicht in der Lage, ihren Körper durch Schweiß zu kühlen, was letztendlich zu ihrem Untergang führen würde.

Die Studie prognostiziert, dass der CO2-Gehalt von derzeit 400 Teilen pro Million (ppm) auf über 600 ppm ansteigen könnte, bis sich der Superkontinent Pangaea Ultima bildet. Die Forscher betonen, wie wichtig es ist, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, um zu verhindern, dass diese Zukunftsszenarien früher eintreten.

Die Co-Autorin der Studie, Dr. Eunice Lo, betonte die Dringlichkeit der Bewältigung der aktuellen Klimakrise, da extreme Hitze bereits Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit habe. Um die schädlichen Folgen steigender Temperaturen abzumildern, ist es von entscheidender Bedeutung, so schnell wie möglich auf Netto-Null-Emissionen hinzuarbeiten.

Darüber hinaus schlagen die Forscher vor, dass bei der Betrachtung der Bewohnbarkeit anderer Planeten auch die Verteilung der Kontinente berücksichtigt werden sollte. Ein Planet innerhalb der bewohnbaren Zone eines Sonnensystems kann immer noch unbewohnbar sein, wenn die Kontinente auf einem Superkontinent konzentriert sind.

Diese Studie verdeutlicht die potenziell schlimmen Folgen des Klimawandels und unterstreicht die Notwendigkeit sofortiger Maßnahmen zur Abmilderung seiner Auswirkungen. Obwohl der prognostizierte Zeitrahmen Millionen von Jahren in der Zukunft liegt, sollten die aktuellen Auswirkungen der steigenden Temperaturen nicht ignoriert werden.

Quellen:

– Studie unter der Leitung von Dr. Alexander Farnsworth und Dr. Eunice Lo von der University of Bristol, veröffentlicht in Nature Geoscience