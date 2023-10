Mikrobielles Leben gedeiht in der dynamischen Umgebung des Old Faithful Geyser

Der Old Faithful Geyser im Yellowstone-Nationalpark ist berühmt für seine kraftvollen und faszinierenden Ausbrüche, die jedes Jahr Millionen von Touristen anziehen. Neue Forschungen von Lisa M. Keller zeigen jedoch, dass Old Faithful für bestimmte mikrobielle Lebensformen nicht nur ein Spektakel, sondern auch ihr Zuhause ist.

Unter der in Old Faithful lebenden Mikrobengemeinschaft ist Thermocrinis ruber das am häufigsten vorkommende Bakterium, das mehr als 60 % der Bevölkerung ausmacht. Als Chemoautotrophe erzeugt Thermocrinis ruber seine eigene Energie, die nicht nur ihm selbst, sondern auch anderen Mikroben in der Gemeinschaft zugute kommt.

Da es sich bei Old Faithful um eine dunkle und heiße Umgebung handelt, in der keine Photosynthese möglich ist, nutzt Thermocrinis ruber die CO2-Ausgasung des Geysirs, um es in Kohlenstoffformen umzuwandeln, die von anderen Mikroben wie Thermus aquaticus genutzt werden können. Beide Bakterien sind Extremophile und gedeihen unter extremen Bedingungen, unter denen die meisten Lebensformen nicht überleben können.

Geysire, darunter auch Old Faithful, stellen aufgrund ihrer dynamischen Natur eine einzigartige Herausforderung für mikrobielles Leben dar. Die ständig schwankenden Dampf- und Wassertemperaturen bei Eruptionen schaffen unterschiedliche ökologische Nischen, die Thermocrinis besetzen kann, was zu einer erhöhten Diversität auf der Ebene der Unterarten führt.

Um die mikrobielle Aktivität in Old Faithful zu untersuchen, sammelte Keller Wasserproben aus der fallenden Eruption und einem Becken, das ausschließlich von den Eruptionen des Geysirs gespeist wurde. Im Labor wurden die Proben bei verschiedenen Temperaturen inkubiert, die repräsentativ für die Geysir- und Poolbedingungen waren. Die Ergebnisse zeigten Anzeichen mikrobieller Aktivität und bestätigten das Vorhandensein aktiven mikrobiellen Lebens in den Gewässern von Old Faithful.

Diese Forschung unterstreicht nicht nur die Bewohnbarkeit des Old Faithful Geyser, sondern betont auch, wie die dynamische Umgebung des Geysirs die genomische Vielfalt in der mikrobiellen Gemeinschaft fördert. Es zeigt die Widerstandsfähigkeit und Anpassungsfähigkeit von Extremophilen, die unter schwierigen Bedingungen erfolgreich sind.

