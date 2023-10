Evolution und Genverlust in parasitären Pflanzen: Erkenntnisse von Balanophora

Eine aktuelle Studie, die von einem Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von Forschern von BGI Research und der University of British Columbia durchgeführt wurde, hat faszinierende Einblicke in die Entwicklung parasitärer Pflanzen, insbesondere Balanophora, erbracht. Balanophora ist eine Pflanzengattung, die auf ein einzigartiges unterirdisches Organ angewiesen ist, um ihren Wirtspflanzen Nährstoffe zu entziehen. Die Forscher fanden heraus, dass Balanophora einen erheblichen Genverlust erlitten hatte und ein Drittel seiner Gene verlor, während es sich zu einem stromlinienförmigen und effizienten Parasiten entwickelte.

Die Studie verglich die Genome von Balanophora mit einer anderen extrem parasitären Pflanze namens Sapria. Bei beiden Pflanzen kam es zu einem Verlust von Genen, die mit der Photosynthese in Zusammenhang stehen, wie es bei parasitären Pflanzen zu erwarten ist, die nicht mehr auf diesen Prozess angewiesen sind. Allerdings entdeckten die Forscher auch einen Verlust von Genen, die an anderen wichtigen biologischen Prozessen wie der Wurzelentwicklung, der Stickstoffaufnahme und der Regulierung der Blüte beteiligt sind. Dies deutet darauf hin, dass Balanophora seine genetische Ausstattung optimiert hat, um nur die Gene beizubehalten, die für seinen parasitären Lebensstil notwendig sind.

Ein besonders überraschendes Ergebnis war der Verlust von Genen, die mit der Synthese eines wichtigen Pflanzenhormons namens Abscisinsäure (ABA) zusammenhängen, das für pflanzliche Stressreaktionen und Signalübertragung verantwortlich ist. Trotz dieses Verlusts beobachteten die Forscher die Anreicherung des ABA-Hormons in den Blütenstängeln von Balanophora und den Erhalt von Genen, die an der Reaktion auf die ABA-Signalübertragung beteiligt sind. Dies weist darauf hin, dass Balanophora alternative Mechanismen entwickelt hat, um die physiologische Synchronisation mit seinen Wirtspflanzen aufrechtzuerhalten.

Die Studie unterstreicht die bemerkenswerte Konvergenz in der genetischen Evolution parasitärer Pflanzen trotz ihrer unterschiedlichen Erscheinungsformen und Lebensgeschichten. Die Forscher glauben, dass viele der verlorenen Gene in Balanophora mit Funktionen zusammenhängen, die in parasitischen Pflanzen nicht mehr notwendig sind, während andere möglicherweise für ihre Anpassung an einen parasitären Lebensstil von Vorteil waren. Weitere Forschung ist erforderlich, um die funktionellen Auswirkungen des Genverlusts bei Balanophora zu untersuchen und zu untersuchen, wie es seine Wirtspflanzen manipuliert, um zu überleben.

Diese Studie liefert wertvolle Erkenntnisse zu unserem Verständnis der genetischen Mechanismen hinter der Abhängigkeit parasitärer Pflanzen von ihren Wirten. Es hat auch umfassendere Auswirkungen auf den Bereich der Pflanzengenomik und Evolutionsbiologie. Im Rahmen des 10KP-Projekts, das die Sequenzierung der Genome von 10,000 Pflanzenarten zum Ziel hat, liefert die Untersuchung parasitärer Pflanzen wie Balanophora wichtige Daten zu genomischen Veränderungen und komplexen Interaktionen zwischen Parasiten und ihren Wirten.

Quellen:

– Chen, X., et al. (2023). Die Genome von Balanophora zeigen eine massiv konvergente Evolution mit anderen extremen Holoparasiten und liefern neue Einblicke in die Wechselwirkungen zwischen Parasit und Wirt. Naturpflanzen. DOI: 10.1038/s41477-023-01517-7