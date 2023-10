Ungewöhnliche Übernachtungsmöglichkeiten in Grönland

By

Grönland ist für seine einzigartigen Landschaften und Naturschönheiten bekannt, und jetzt haben Besucher die Möglichkeit, dies auf noch bemerkenswertere Weise zu erleben. Hotel Arctic und Sarfaq Ittuk sind zwei Unterkünfte, die unvergessliche Erlebnisse in diesem eisigen Land bieten.

Das Hotel Arctic liegt in der malerischen Diskobucht und bietet sieben luxuriöse Glashütten, die einen Panoramablick auf die faszinierenden Nordlichter bei Nacht und treibende Eisberge bei Tag bieten. Jede Kabine, bekannt als Aurora-Kabinen, ist 20 Quadratmeter groß und mit Bad, Toilette, Minikühlschrank und WLAN ausgestattet. Die Kombination aus modernem Komfort und atemberaubender Wildnis sorgt für einen unvergesslichen Aufenthalt.

Auch Sarfaq Ittuk, die örtliche Fähre Grönlands, hat ihre Unterkünfte erweitert, um ein höheres Maß an Komfort zu bieten. Die neu renovierte Iglu-Suite ist eine einzigartige Ergänzung, die ein gemütliches und intimes Erlebnis bietet. Dieses Schiff ist perfekt für diejenigen, die eine gemächliche Erkundung der grönländischen Küste bevorzugen. Darüber hinaus bietet Sarfaq Ittuk jetzt eine umfassende 14-tägige Reise durch die arktischen Fjorde an, bei der Besucher unterwegs verschiedene Städte und Siedlungen erkunden können.

Laut Tanny Por, Leiterin für internationale Beziehungen bei Visit Greenland, hat sich der Schwerpunkt bei Unterkünften in Grönland auf die Kombination von modernem Komfort mit lokaler Kultur und der atemberaubenden Wildnis verlagert. Dies bietet den Gästen das Beste aus beiden Welten.

Diese ungewöhnlichen Unterkünfte in Grönland bieten ein einmaliges Erlebnis und ermöglichen es Besuchern, in die Schönheit dieses einzigartigen Landes einzutauchen. Egal, ob Sie die Nordlichter bequem von einer Glashütte aus beobachten oder eine Küstenreise unternehmen, Ihr Aufenthalt in Grönland wird zweifellos unvergesslich sein.

Definitionen:

– Diskobucht: Eine Bucht an der Westküste Grönlands, bekannt für ihre wunderschönen Landschaften und Eisberge.

– Nordlichter: Auch als Aurora Borealis bekannt, handelt es sich um ein natürliches Lichtschauspiel, das in den Polarregionen auftritt und durch die Wechselwirkung von Sonnenpartikeln mit der Erdatmosphäre verursacht wird.

– Wi-Fi: Drahtlose Internetverbindung.

