Wissenschaftler haben die Einstufung des Schilffisches (Coregonus oxyrinchus) als „ausgestorben“ auf der Roten Liste der IUCN in Frage gestellt. Die Kategorisierung basiert auf einem morphologischen Vergleich mit der Europäischen Felche (Coregonus lavaretus), der nun in Frage gestellt wird. Forscher der Universität Amsterdam und des Natural History Museum London führten DNA-Analysen an konservierten Museumsfischen durch, von denen einige über 250 Jahre alt sind, und stellten fest, dass die genetischen Unterschiede zwischen Schillerfischen und europäischen Felchen bemerkenswert gering waren.

Die Studie konzentrierte sich auf die mitochondriale DNA des Schnabelfisches, einschließlich eines Exemplars aus dem Jahr 1754, das zur Beschreibung der offiziellen Art verwendet wurde. Trotz des Alters der Probe konnte eine kleine Menge DNA erfolgreich extrahiert werden. Der anhand der DNA erstellte phylogenetische Stammbaum zeigte, dass sich alle untersuchten Schnäbelfische und Weißfische in Gruppen zusammenfanden, was darauf hindeutet, dass sie derselben Art angehören.

Es stellte sich heraus, dass die morphologischen Unterschiede, die früher zur Unterscheidung von Weißfischen und Weißfischen herangezogen wurden, etwa die Schnauzenlänge und die Anzahl der Kiemenharken, unzuverlässige Indikatoren für die Artendifferenzierung waren. Daher stellen die Forscher den „ausgestorbenen“ Status des Schillings in Frage und argumentieren, dass er als weit verbreitete Art betrachtet werden sollte.

Die Ergebnisse haben Auswirkungen auf die Erhaltungsbemühungen. Derzeit gibt es widersprüchliche Vorschriften: Die IUCN stuft den Schilling als ausgestorben ein, während europäische Naturgesetze sowohl den Schilling als auch die Europäische Felche schützen. Diese Diskrepanz verdeutlicht die Notwendigkeit einer Überarbeitung des offiziellen Artnamens des Houtens, obwohl weitere Untersuchungen der DNA des Exemplars von 1754 erforderlich sind, um den Namen endgültig zu ändern.

Zusammenfassend stellt die Studie die Einstufung des Schillings als ausgestorbene Art in Frage und legt nahe, dass er immer noch vorhanden ist und gedeiht. Diese Forschung unterstreicht die Bedeutung der genetischen Analyse bei der Bestimmung der Artenunterschiede und fordert eine Überprüfung des Erhaltungszustands des Jagdfisches.

Journal Referenz:

Kroes, R., Winkel, Y., Breeuwer, JAJ, van Loon, EE, Loader, SP, Maclaine, JS, Verdonschot, PFM & van der Geest, HG (2023). Die phylogenetische Analyse von Museumsexemplaren des Schreiten Coregonus oxyrinchus zeigt die Notwendigkeit einer Revision seines ausgestorbenen Status. BMC Ecology and Evolution, 23(1), 1–10. DOI: 10.1186/s12862-023-02161-7