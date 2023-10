Erkundung der Rolle von Innovationsvermittlern bei der Gestaltung der Zukunft der KI-gestützten Ingenieurbiologie

Forscher des Manchester Institute of Innovation Research (MIoIR) am AMBS haben kürzlich eine Studie mit dem Titel „Innovation Intermediaries at the Convergence of Digital Technologies, Sustainability, and Governance: A Case Study of AI-Enabled Engineering Biology“ durchgeführt, in der die wichtige Rolle untersucht wird von Innovationsintermediären bei der Beeinflussung innovativer Ökosysteme.

Die Studie konzentriert sich auf das aufstrebende Gebiet der KI-gestützten Ingenieurbiologie (AI-EB) und seine Auswirkungen auf das digitale Zeitalter. Diese Verschmelzung von Technologien wirft nicht nur wissenschaftliche Fragen, sondern auch ethische, soziale und wirtschaftliche Bedenken auf. Um diese komplexen Probleme anzugehen, arbeiteten die Forscher mit verschiedenen Interessengruppen zusammen, die tief im Bereich der KI-EB-Innovation tätig sind.

Im Mittelpunkt dieser Studie steht die Untersuchung, wie Innovationsintermediäre, wichtige Akteure im Innovationsökosystem, neben wirtschaftlichen Zielen auch gesellschaftliche und ökologische Ziele berücksichtigen. Während Richtlinien für verantwortungsvolle Innovation dieses Gleichgewicht fördern, zeigen die Ergebnisse, dass Innovationsvermittler im Bereich der Ingenieurbiologie dazu neigen, traditionelle Scale-up- und Kommerzialisierungsmethoden zu priorisieren.

Es wird erwartet, dass die Forschung erhebliche Auswirkungen auf die Entwicklung von Innovationsvermittlern und das Forschungsmanagement im KI-EB-Bereich haben wird. Die Autoren argumentieren, dass ein ganzheitlicher Ansatz, der neben der Kommerzialisierung sowohl die gesellschaftlichen als auch die ökologischen Auswirkungen von AI-EB berücksichtigt, von entscheidender Bedeutung ist, um das Potenzial dieser neuen Technologie voll auszuschöpfen.

Diese Studie beleuchtet die Bedeutung von Innovationsvermittlern für die Gestaltung der Zukunft der KI-gestützten Ingenieurbiologie. Es unterstreicht die Notwendigkeit eines gewissenhaften Ansatzes, der wirtschaftliche, soziale und ökologische Aspekte in Einklang bringt, um die Vorteile dieser transformativen Technologie zu maximieren.

Quelle: Claire Holland et al., Innovation intermediäre an der Konvergenz digitaler Technologien, Nachhaltigkeit und Governance: Eine Fallstudie zur KI-gestützten Ingenieurbiologie, Technovation (2023). DOI: 10.1016/j.technovation.2023.102875 (Universität Manchester)