Erforschung mikrobieller Eukaryoten in extremen Umgebungen: Erkenntnisse aus sauren geothermischen Seen

Wissenschaftler der Abteilung für Biologie des Syracuse University College of Arts and Sciences forschen an Protisten, die in extremen Umgebungen wie extrem heißen und sauren geothermischen Seen leben. Diese Seen bieten eine einzigartige Umgebung für die Untersuchung von Polyextremophilen, bei denen es sich um Organismen handelt, die an mehrere extreme Bedingungen angepasst sind. Das Team unter der Leitung von Assistenzprofessorin Angela Oliverio besuchte kürzlich den Lassen Volcanic National Park in Kalifornien, die Heimat des größten geothermischen Sees der USA

Die Forscher erstellten eine Datenbank früherer Studien, in denen nach mikrobiellem eukaryotischem Leben in extremen Umgebungen gesucht wurde, um festzustellen, welche Amöbenlinien häufig aus Umgebungen mit hohen Temperaturen geborgen wurden. Diese Informationen legen nahe, dass die Untersuchung dieser Abstammungslinien Erkenntnisse darüber liefern kann, wie sich eukaryotische Zellen an extrem heiße Umgebungen anpassen.

Eine spezifische Studie ergab eine häufig vorkommende Amöbenart, T. thermoacidophilus, im geothermischen See im Lassen-Nationalpark. Es liegen jedoch keine genomischen Daten zu diesem Organismus vor. Zu verstehen, wie sich diese Art an solch extreme Bedingungen angepasst hat, könnte unser Wissen über Umgebungen erweitern, die das Leben im Universum unterstützen könnten.

Während ihrer Feldforschung sammelten Oliverio und ihr Team mit einem langen Stab, an dem eine Flasche befestigt war, Proben aus dem Geothermiesee. Diese Proben werden im Labor analysiert, wo die Forscher einzelne Zellen für die Genomsequenzierung isolieren und die Amöben mithilfe der Mikroskopie charakterisieren.

Diese Forschung zu mikrobiellen Eukaryoten in extremen Umgebungen liefert wertvolle Einblicke in die Evolutionsprozesse, die die Vielfalt und Komplexität des Lebens auf der Erde geprägt haben, sowie in das Potenzial für Leben unter extremen Bedingungen anderswo im Universum.

