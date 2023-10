Enthüllen Sie die Geheimnisse mikrobieller Eukaryoten in extremen Umgebungen

Die Forschung in extremen Umgebungen hat unser Verständnis des Lebens auf der Erde erheblich erweitert, eine wichtige Gruppe von Organismen wurde jedoch weitgehend übersehen: mikrobielle Eukaryoten. Diese mikroskopisch kleinen Organismen spielen in verschiedenen Ökosystemen eine entscheidende Rolle, dennoch ist wenig darüber bekannt, wie sie sich an extreme Bedingungen anpassen. Um tiefer in dieses Thema einzutauchen, haben Wissenschaftler der Abteilung für Biologie am College of Arts and Sciences ihre Aufmerksamkeit auf Protisten gerichtet, die in heißen und sauren geothermischen Seen leben.

Der größte geothermische See der USA liegt im Lassen Volcanic National Park in Kalifornien und dient als einzigartiger und anspruchsvoller Forschungsstandort. Mit seiner hohen Temperatur (~52°C/124°F) und dem niedrigen pH-Wert (~2) ist dieses mit Säure-Sulfat-Dampf beheizte geothermische Gebiet eine ideale Umgebung für die Untersuchung von Polyextremophilen – Organismen, die sich an mehrere extreme Bedingungen angepasst haben.

Um den besten Ort für die Suche nach mikrobiellem eukaryotischem Leben zu ermitteln, haben Forscher eine Datenbank früherer Untersuchungen zusammengestellt, die in rauen Umgebungen durchgeführt wurden. Sie fanden heraus, dass bestimmte Amöbenlinien häufig in Umgebungen mit extrem hohen Temperaturen entdeckt wurden. Diese Entdeckung legt nahe, dass die Untersuchung dieser Abstammungslinien wertvolle Erkenntnisse darüber liefern könnte, wie sich eukaryotische Zellen an das Leben in heißen Umgebungen anpassen können.

Eine besondere Studie von Gordon Wolfes Team am Cal State Chico ergab die Verbreitung der Amöbe T. thermoacidophilus im geothermischen See des Lassen-Nationalparks. Es gibt jedoch keine genetischen Aufzeichnungen für diesen Organismus. Das Verständnis der Entwicklung dieser Art in einer solch rauen Umgebung kann Wissenschaftlern ein besseres Verständnis der Bedingungen ermöglichen, die für das Leben anderswo im Universum günstig sein könnten.

Um weitere Untersuchungen durchzuführen, besuchten Angela Oliverio, Assistenzprofessorin für Biologie, und Hannah Rappaport, ein Mitglied ihres Teams, den Lassen-Nationalpark, um diesen speziellen Protisten zu untersuchen und nach anderen einzigartigen extremophilen Eukaryoten zu suchen. Mit einem speziellen Werkzeug sammelten sie Proben aus dem See und isolieren nun einzelne Zellen für die Genomsequenzierung und die Identifizierung der Amöben mithilfe der Mikroskopie.

Obwohl noch viele Unbekannte bestehen, bietet diese Forschung Hoffnung, einige der aktuellen Wissenslücken zu schließen und unser Verständnis darüber zu erweitern, wie Eukaryoten in extremen Umgebungen überleben können. Es wird vermutet, dass die amöboide Form eine wichtige Rolle bei der Ermöglichung der Persistenz in diesen eukaryotischen Abstammungslinien spielt, der genaue Mechanismus ist jedoch noch unbekannt. Das Team geht davon aus, dass Prozesse wie horizontaler Gentransfer und Genomreduktion zu ihrer Fähigkeit beigetragen haben könnten, sich unter extremen Bedingungen anzupassen und zu überleben.

Die Ergebnisse dieser Studie werden nicht nur zu unserem Verständnis der Verbreitung und Entwicklung des Lebens auf der Erde beitragen, sondern auch wichtige Daten für die Rekonstruktion des Lebensbaums liefern. Die Erforschung mikrobieller Eukaryoten in extremen Umgebungen bietet eine beispiellose Gelegenheit, die ökologischen, evolutionären und genombiologischen Geheimnisse dieser verborgenen Organismen aufzudecken.

Journal Referenz:

Rappaport, HB, Oliverio, AM Extreme Umgebungen bieten eine beispiellose Gelegenheit, die mikrobielle eukaryotische Ökologie, Evolution und Genombiologie zu verstehen. Nat Commun 14, 4959 (2023). DOI: 10.1038/s41467-023-40657-4

Quellen:

– Originalartikel: Forschung in extremen Umgebungen bietet Einblicke in die mikrobielle eukaryotische Anpassung. Quellenname.

– Amöben- und Rotalgenbild: Fotografiert von Hannah Rappaport mittels Lichtmikroskopie.