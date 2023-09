Erforschung exotischer Spin-Wechselwirkungen im Mikromaßstab mithilfe von Festkörper-Spin-Quantensensoren

Einem Forscherteam der University of Science and Technology of China (USTC) ist ein bedeutender Durchbruch bei der Erforschung exotischer Spin-Wechselwirkungen auf der Mikroskala gelungen. Unter der Leitung des Akademikers DU Jiangfeng nutzte das Team erfolgreich Festkörper-Spin-Quantensensoren, die auf Stickstoff-Leerstellenzentren (NV) in Diamant basieren, um diese Wechselwirkungen zu untersuchen.

Ihre Forschungsergebnisse, die in National Science Review, Physical Review Letters und Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurden, liefern wertvolle Erkenntnisse und experimentelle Einschränkungen zu diesen Wechselwirkungen. Die Studie konzentrierte sich auf die experimentelle Suche nach exotischen Spin-Wechselwirkungen, die durch neue Bosonen induziert werden und das Potenzial haben, grundlegende Fragen zu beantworten, die über das Standardmodell hinausgehen.

Durch die Verwendung von Diamant-NV-Zentren als Quantensensoren konstruierte das Team hochempfindliche Detektoren, mit denen Spin-Wechselwirkungen zwischen Elektronen und Kernen untersucht werden können. Dieser innovative Ansatz erweiterte den Bereich der experimentellen Suche auf Submikrometerskalen und ermöglichte präzise Messungen verschiedener Spinphänomene.

Um die Fähigkeiten der Sensoren zu verbessern, verbesserten die Forscher die Erkennungsgenauigkeit, indem sie den Single-Spin-Detektor zu einem Ensemble-Spin-Sensor aufrüsteten. Sie kombinierten außerdem die Technologie mikroelektromechanischer Systeme (MEMS) mit siliziumbasierter Nanofabrikation, um einen skalierbaren spinmechanischen Quantenchip zu schaffen. Dieser Fortschritt verbesserte die Beobachtungsbeschränkungen bei Abständen von weniger als 100 Nanometern um zwei Größenordnungen.

Die Forschung unterstreicht die einzigartigen Vorteile der Verwendung von Festkörper-Spin-Quantensensoren für die Untersuchung der Physik über das Standardmodell hinaus. Es hat Auswirkungen auf verschiedene Grundlagenwissenschaften, darunter Kosmologie, Astrophysik und Hochenergiephysik.

Insgesamt liefert die Arbeit des Teams bei der Erforschung exotischer Spinwechselwirkungen auf der Mikroskala wertvolle Erkenntnisse und Fortschritte auf dem Gebiet der Quantensensorik und eröffnet neue Möglichkeiten für die weitere Erforschung.

