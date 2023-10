Neues Video enthüllt riesigen Mars-Canyon

By

Die Mars-Express-Mission der Europäischen Weltraumorganisation ESA hat neues Filmmaterial veröffentlicht, das ein riesiges Talsystem auf dem Mars zeigt, das als Noctis Labyrinthus bekannt ist. Dieses Talsystem erstreckt sich über eine Länge von etwa 745 Meilen und liegt zwischen den bekannten Valles Marineris und einem großen Vulkansystem in der Region Tharsis.

Das Video bietet eine atemberaubende Luftaufnahme von Noctis Labyrinthus und fängt die beeindruckende Größe und die komplexen Details dieser Marslandschaft ein. Nach Angaben der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) stellen die im Video beobachteten höchsten Plateaus das ursprüngliche Oberflächenniveau dar, bevor Teile der Oberfläche erodierten. Die Hänge und Böden des Tals sind mit Spuren gigantischer Erdrutsche bedeckt, während an anderen Hängen Dünenfelder zu sehen sind, die durch Marswinde entstanden sind.

Mars Express, ausgestattet mit einer hochauflösenden Stereokamera, ist seit 2003 auf dem Mars im Einsatz. Die Videoaufnahmen sind aus wissenschaftlicher Sicht aufgrund des Vorhandenseins abgesenkter Krustenregionen, sogenannter Gräben, besonders bedeutsam. Diese Vertiefungen in der Marsoberfläche weisen auf die vulkanische Vergangenheit des Planeten hin. Der intensive Vulkanismus in der Tharsis-Region führte dazu, dass die Marskruste anstieg und sich ausdehnte, was zu einer Ausdünnung, Verwerfungen und Absenkungen führte.

Die Mars-Express-Mission umkreist zusammen mit anderen Raumfahrzeugen verschiedener Nationen weiterhin den Roten Planeten, um sein Wetter zu überwachen und Daten zu sammeln, die Aufschluss über seine komplexe Geschichte geben könnten. Wissenschaftler glauben, dass der Mars einst eine viel dickere Atmosphäre hatte, sodass Wasser auf seiner Oberfläche fließen konnte. Die derzeit dünne Atmosphäre und die hohe Strahlung stellen jedoch eine Herausforderung für das Überleben von Organismen auf der Planetenoberfläche dar, es sei denn, sie leben im Untergrund.

Zusätzlich zu Orbitalmissionen erforschen Oberflächenrover wie Curiosity und Perseverance der NASA aktiv die Marslandschaft aus nächster Nähe und liefern detaillierte Bilder und wertvolle Einblicke in die geologischen Merkmale des Roten Planeten.

(Quelle: European Space Agency)

Definitionen:

– Noctis Labyrinthus: Ein riesiges Talsystem auf dem Mars zwischen Valles Marineris und einem Vulkansystem in der Tharsis-Region.

– Graben: Abgesenkte Krustenregionen, die auf frühere vulkanische Aktivität auf dem Mars hinweisen.

Bildnachweis: ESA/DLR/FU Berlin & NASA/JPL-Caltech/MSSS, CC BY-SA 3.0 IGO