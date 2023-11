Das EMIT-Instrument der NASA identifiziert über 750 Quellen für Treibhausgasemissionen

Nach Angaben der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) steigen die Treibhausgasemissionen weiter an, und es gibt keine Anzeichen für eine Verlangsamung. Um diese steigenden Gaskonzentrationen aus dem Weltraum zu überwachen und zu messen, hat die NASA ihr bildgebendes Spektrometer, das Earth Surface Mineral Dust Source Investigation (EMIT), als Treibhausgasdetektor umfunktioniert.

EMIT wurde ursprünglich im Juli 2022 zur Kartierung von Mineralien in Trockengebieten gestartet und hat seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, Methanemissionen aus dem Weltraum zu erkennen. Innerhalb von nur drei Monaten nach seiner Einführung identifizierte das bildgebende Spektrometer über 50 Methan-„Superemitter“ in Zentralasien, im Nahen Osten und im Südwesten der USA. Diese Superemittenten kommen häufig in Branchen wie fossilen Brennstoffen, Abfallwirtschaft und Landwirtschaft vor.

Eine kürzlich in Science Advances veröffentlichte Studie zeigt, dass EMIT seit August 2022 über 750 Emissionsquellen identifiziert hat, darunter auch kleinere in abgelegenen Gebieten. Der Hauptautor Andrew Thorpe zeigte sich überrascht über die Fähigkeiten von EMIT und erklärte, dass das Instrument die ursprünglichen Erwartungen übertroffen habe.

Die von EMIT gesammelten Daten sind für die Identifizierung und Bekämpfung der Quellen von Methanemissionen wie Deponien, landwirtschaftliche Standorte sowie Öl- und Gasanlagen von entscheidender Bedeutung. Die NASA betont, dass die Verfolgung der vom Menschen verursachten Methanemissionen für die Eindämmung des Klimawandels von entscheidender Bedeutung ist, da Methan ein größeres Potenzial zur Wärmespeicherung aufweist als Kohlendioxid.

Basierend auf den ersten 30 Tagen der Treibhausgasdetektion hat EMIT seine Wirksamkeit bei der Identifizierung von bis zu 85 % der Methanfahnen bewiesen, die typischerweise bei Luftkampagnen beobachtet werden. EMIT operiert von der Internationalen Raumstation in einer Höhe von etwa 250 Meilen (400 Kilometer) und deckt weite Gebiete der Erde ab, insbesondere die Trockengebiete zwischen 51.6 Grad nördlicher und südlicher Breite.

Im September 2022 entdeckte EMIT sogar eine Ansammlung von Emissionsquellen in einer selten untersuchten Region im Süden Usbekistans und unterstreicht damit seine Fähigkeit, Emissionen in bisher unerforschten Gebieten aufzudecken. Das Instrument identifizierte 12 Methanfahnen in dieser Region mit einer Gesamtmenge von etwa 49,734 Pfund (22,559 Kilogramm) pro Stunde.

Durch die Umnutzung von Technologien wie EMIT hoffen Wissenschaftler und Forscher, den steigenden Treibhausgaswerten in unserer Atmosphäre entgegenzuwirken und die potenziell katastrophalen Auswirkungen des Klimawandels abzumildern.

