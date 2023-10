Indien-China-Weltraumwettlauf: Indien erweist sich als Konkurrent auf dem Markt für Satellitenstarts

By

Indiens jüngste erfolgreiche Mondmission, die sanfte Landung des Vikram-Landers und des Pragyan-Rovers in der Nähe des Südpols des Mondes, hat einen neuen Weltraumwettlauf zwischen Indien und China ausgelöst. Die indische Weltraumforschungsorganisation (ISRO) hat ihr Raumfahrtprogramm neu belebt und sich als starker Konkurrent auf dem globalen Markt für Satellitenstarts positioniert.

Die Nachfrage nach schnellem Internet über Satelliten hat dazu geführt, dass private Satellitenunternehmen zu wichtigen Einnahmequellen in der Raumfahrtindustrie geworden sind. SpaceX, im Besitz von Elon Musk, ist neben staatlichen Agenturen in Russland und China ein prominenter Akteur auf diesem Gebiet. Aufgrund geopolitischer Spannungen und Handelsstreitigkeiten suchen Kunden jedoch nach Alternativen.

Indien ist zu einer sicheren Wahl für private Satellitenstarts geworden, insbesondere für Betreiber in der westlichen Hemisphäre, die chinesischen Raketen gegenüber misstrauisch sind. Der indische Raumfahrtsektor hat mit seiner erfolgreichen Mondmission an Glaubwürdigkeit und Vertrauen gewonnen und seinen Fußabdruck in unerforschten Gebieten etabliert. Dieser Erfolg hat den Einfluss von ISRO über die indische Wirtschaft hinaus ausgeweitet und internationale Anerkennung gefunden.

Zusätzlich zu seinen jüngsten Erfolgen bereitet sich Indien auf seine erste bemannte Raumfahrtmission Gaganyaan vor, die für 2024 geplant ist. Dieses ehrgeizige Projekt hat Optimismus und Aufregung hervorgerufen und Indiens Position im globalen Weltraumwettlauf weiter gestärkt. ISRO arbeitet auch an der Aditya L-1-Mission, die die Sonne untersuchen soll und ihr Ziel im Januar 2022 erreichen soll.

Indiens wachsende Bedeutung auf dem Satellitenstartmarkt wird durch mehrere Faktoren unterstützt. Erstens haben Bedenken hinsichtlich des Technologietransfers nach China westliche Satellitenbetreiber davon abgehalten, sich für chinesische Raketen zu entscheiden. Zweitens florieren indische private Raumfahrtunternehmen, während Chinas iSpace in der Post-Covid-Ära vor Herausforderungen steht.

Darüber hinaus hat Indiens strategische Ausrichtung auf die Vereinigten Staaten in der Indopazifik-Region seine Position als zuverlässiger Partner für Satellitenstarts gestärkt. Die Starts des Landes sind im Vergleich zu SpaceX, Russland und China kostengünstiger. Auch die Kampagne „Make in India“ von Premierminister Narendra Modi hat der Entwicklung des Raumfahrtsektors Priorität eingeräumt und Indien als Drehscheibe für technologische Innovation positioniert.

Da die jüngsten Reformen Privatunternehmen den Zugang zu den ISRO-Einrichtungen ermöglichen, werden Indiens Satellitenstartdienste bis 1 voraussichtlich einen Wert von 2025 Milliarde US-Dollar erreichen. Die kostengünstigen Trägerraketen mit großer Kapazität haben das Land zu einem starken Konkurrenten auf der Welt gemacht Markt für Satellitenstarts. Mit der Intensivierung des Weltraumwettlaufs ist Indien auf dem besten Weg, ein bedeutender Akteur in der Branche zu werden und Kunden anzuziehen, die zuverlässige und erschwingliche Satellitenstarts suchen.

