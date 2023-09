Walspiel: Das faszinierende Verhalten von Kelping

Wale sind für ihre majestätische Präsenz im offenen Meer bekannt, aber wussten Sie, dass sie auch spielerisch mit Algen umgehen? Dieses als Kelping bekannte Verhalten wurde bei verschiedenen Walarten wie Grauwalen, Süd- und Nordkapern sowie Buckelwalen beobachtet.

Obwohl es nur begrenzte wissenschaftliche Literatur zu diesem Thema gibt, gibt es zahlreiche Social-Media-Beiträge und Nachrichtenberichte, die das Spiel von Walen mit Algen dokumentieren. Forscher haben diese Interaktionen als spielerisches Verhalten beschrieben, bei dem Wale Algen für verschiedene Zwecke nutzen. Sie können es verwenden, um einen Juckreiz zu kratzen, junge Seepocken abzustreifen oder Parasiten wie Walläuse zu vertreiben, die ihre Haut reizen können.

Sichtungen von Seetang kommen in der Regel in Regionen vor, in denen es reichlich Seetang gibt. Insbesondere Buckelwale werden bei ihrer Wanderung häufig dabei beobachtet, wie sie dieses Verhalten an den Tag legen. Diese Wale wandern oft näher an die Küste und üben mehr Aktivitäten an der Oberfläche aus, wodurch sie für Strandbesucher und Walbeobachtungsboote besser sichtbar sind.

Dank der Fortschritte in der Drohnentechnologie verfügen Forscher nun über ein neues Werkzeug, um das Verhalten von Seetang zu untersuchen und zu beobachten. Drohnenvideos haben Buckelwale gefangen, die aktiv nach Algen suchen, wobei die Interaktionen bis zu einer Stunde dauerten. Beim Kelten heben Wale die Algen an und balancieren sie auf ihrem Podium, dem flachen Oberkopf. Sie können sich auch kooperativ mit anderen Walen verhalten, wie zum Beispiel gemeinsam die Algen rollen, heben und balancieren.

Forscher haben Kelping anhand von drei Kriterien als Spielverhalten klassifiziert. Erstens ist es freiwillig und macht den Walen Spaß. Zweitens unterscheidet es sich von schwerwiegenderen Verhaltensweisen und kann übertrieben oder unvollständig sein. Schließlich wirken die Wale weder gestresst noch hungrig, was auf eine gute Gesundheit hinweist.

Beim Kelpen geht es vielleicht um mehr als nur um Verspieltheit. Es wurde festgestellt, dass einige Algenarten das Bakterienwachstum reduzieren, was den Walen zugute kommen könnte, indem es das Vorhandensein von Viren und Bakterien auf ihrer Haut verringert. Darüber hinaus kann das Durchdringen von Algen den Walen dabei helfen, unerwünschte Gäste wie Seepocken und Seeläuse zu vertreiben.

Da sich die Technologie verbessert und immer mehr Menschen das Verhalten von Wildtieren dokumentieren, werden wir in den kommenden Jahren wahrscheinlich mehr Fälle von Seetang sehen. Dieses Verhalten erinnert uns an die Geheimnisse, die selbst bei gut untersuchten Walarten wie dem Buckelwal noch immer bestehen. Die verspielte und neugierige Natur dieser Kreaturen fasziniert und überrascht uns immer wieder.

